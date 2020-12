Variedades Tatá Werneck faz apelo na internet: “Vamos passar o Ano Novo longe de festas”

Por Redação O Sul | 20 de dezembro de 2020

Atriz publicou mensagens a respeito da responsabilidade coletiva para interromper a transmissão do vírus. (Foto: Reprodução/Instagram)

Tatá Werneck fez um apelo neste domingo (20) para que as pessoas abram mão das festas de final de ano em função da pandemia de Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus. A apresentadora pediu que as pessoas tenham responsabilidade coletiva para que a situação não se agrave ainda mais.

“Você ser absolutamente responsável não te protege porque você precisa que todos ao seu redor sejam também. Os hospitais estão lotados. Vamos passar o Ano Novo longe de festas. Não é possível que uma pandemia mundial não nos faça aprender nada”, desabafou ela no Twitter.

“Vamos ajudar o mundo fazendo a nossa parte! Não é o momento para festas! Lição não aprendida , é lição repetida. Se não aprendermos com uma pandemia mundial, o que será preciso acontecer para termos responsabilidade coletiva?”, prosseguiu a apresentadora.

O apelo foi uma indireta sobre a aglomeração gerada na festa de Carlinhos Maia. Sem citar o humorista, nem fazer referências específicas ao evento que rolou no sábado (19) na cidade de Penedo (AL), a atriz disse que as pessoas não estão aprendendo a pensar coletivamente quando decidem dar festas com tantas pessoas.

Carlinhos Maia organizou uma festa na cidade de Penedo, em Alagoas, para homenagear a Vila Primavera, onde cresceu e começou a ficar famoso com os vídeos na internet. Ele disse que a comemoração seguiria os protocolos de segurança e que teve autorização da Secretaria de Saúde.

Entretanto, não foi bem isso que os internautas enxergaram. As pessoas estavam sem máscara e todas juntas no mesmo espaço, numa espécie de uma grande balada.

