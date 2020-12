Variedades Artistas e famosos lamentam a morte de Nicette Bruno

Por Redação O Sul | 20 de dezembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











O ator Ary Fontoura contou que se sentia parte da família da atriz, que é "extraordinária dedicada ao teatro”. (Foto: Reprodução/Instagram)

Artistas e personalidades famosas lamentaram a morte de Nicette Bruno e prestaram homenagens à atriz que faleceu neste domingo aos 87 anos. Nicette estava internada no CTI da Casa de Saúde São José, na Zona Sul do Rio de Janeiro, e não resistiu a complicações causadas pela Covid-19.

O cantor Fábio Júnior, que atuou com a atriz na novela “Louco amor”(1983) da TV Globo, agradeceu pela honra de ter trabalhado com ela e desejou conforto para a família.

“Siga em paz Nicette ! Que os ‘Amigos da Luz’ te recebam. Que Deus conforte o Brasil e sua família! Beijo grande pra Bárbara, Beth e Paulinho”, escreveu o músico. “Que honra a minha trabalhar com essas GRANDES MULHERES!”.

Tony Ramos disse em entrevista à Globonews que Nicette terminava um trabalho já pensando no próximo projeto, e trocando ideias sobre como seria o espetáculo. “A gente perde um dos grandes pilares do teatro, do cinema e da televisão brasileira. Saudade para todo o sempre”, afirmou Ramos.

O ator Lúcio Mauro Filho postou que Nicette é um “exemplo de artista, de mulher, matriarca, que deixa seu legado vivo em nossa memória e também nos seus talentosos filhos, netos, toda a família”.

Vanessa Goulart, neta da atriz, escreveu que agora Nicette “está em todos os lugares, em todos os corações, em toda partícula de fé e amor emanadas por todos e por cada um”.

A página da escola de samba Portela também homenageou Nicette, que já desfilou no carnaval na Sapucaí pela agremiação ao lado do marido.

“Descanse em paz, Nicette Bruno! No ano de 1993 você brilhou, ao lado do seu companheiro Paulo Goulart, no nosso desfile ‘Cerimônia de Casamento’, publicou a Portela.

O ator Ary Fontoura contou em entrevista à GloboNews, que se sentia parte da família da atriz, que é “extraordinária dedicada ao teatro”. “Ela adorava o que fazia. Uma pessoa que vai fazer falta e vai deixar muitas saudade”, disse Fontoura. Em sua conta numa rede social, ele se despediu da colega.

O secretário de Cultura do governo Jair Bolsonaro, Mario Frias, expressou seus sentimentos à família através de uma rede social.

A ex-presidente Dilma Roussef (PT) exaltou a carreira histórica da atriz na teledramaturgia brasileira. “A Covid-19 leva uma brasileira que fez parte de nossas vidas: Nicette Bruno, grande atriz, uma vida inteira dedicada às artes cênicas, no teatro, no cinema e na televisão. Meus sentimentos à sua família, aos amigos e aos que tiveram o privilégio de conviver com ela”, postou Dilma.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Variedades