Magazine Tati Minerato quer justiça por complicações de lipo e silicone: “Tive muito medo de morrer”

Por Redação O Sul | 1 de outubro de 2020

Modelo teve infecção generalizada após procedimentos estéticos realizados durante a quarentena Foto: Victor La Côrte/Divulgação Modelo teve infecção generalizada após procedimentos estéticos realizados durante a quarentena. (Foto: Victor La Côrte/Divulgação) Foto: Victor La Côrte/Divulgação

Tati Minerato passou por momentos difíceis em maio deste ano. A digital influencer e musa do Carnaval de São Paulo teve infecção generalizada por conta de uma lipoaspiração e uma troca de próteses de silicone.

“Minha cirurgia aconteceu no dia 18 de maio. Procurei o médico Felipe Tozaki para trocar as minhas próteses de silicone e aproveitei que iria fazer a cirurgia e pedi também que ele fizesse uma pequena lipo na região das costas e uma retirada pequena de hidrogel que foi colocado em 2013”, lembra.

Segundo Tati, ela pagou à vista o valor de R$ 14 mil ao cirurgião e depois de 10 dias, abriu um buraco em cada um dos seus seios. “Tentei por quase 20 dias o tratamento com o médico que fez a cirurgia plástica, mas ele próprio só fez as coisas piorarem. Por isso tive que buscar ajuda de uma outra profissional e logo depois fui internada”, recorda ela, que pretende levar o caso para a Justiça e processar o cirurgião.

Enquanto estava internada, Tati contou com a fé. “Eu rezava todos os dias. Tive muito medo de morrer. E me arrependi de ter procurado esse péssimo médico”, afirma ela, lamentando que as complicações decorrentes das cirurgias não permitiram que ela desse continuidade às negociações para participar de um reality show.

Além dos danos para sua saúde, Tati teve danos financeiros e emocionais. “Ainda não consegui contabilizar meu prejuízo e quanto foi gasto com meu tratamento, poque envolve várias coisas… Mas tive dano estético, profissional, emocional e psicológico”, afirma. Após as complicações, ela registrou boletim de ocorrência contra o médico, que anunciou na imprensa que vai processá-la por danos morais. “Ele pode fazer o que quiser, tudo vai ser provado na justiça”.

Quatro meses após a infecção generalizada, Tati está retomando sua vida aos poucos. “Ainda faço acompanhamento com a minha médica infectologista. Aos poucos, tudo está voltando ao normal, graças a Deus. No momento estou reorganizando a minha vida e estudando duas propostas de novos projetos profissionais”, conta ela, que está solteira.

