Tati Zaqui exibe curvas em selfie com biquíni fio-dental e instiga fãs: "Vale a pena ver de novo"

Por Redação O Sul | 25 de outubro de 2020

“Santa não sou”, já escreveu a funkeira Tati em outra ocasião. Foto: Reprodução/Instagram “Santa não sou”, já escreveu a funkeira Tati em outra ocasião. (Foto: Reprodução/Instagram) Foto: Reprodução/Instagram

Tati Zaqui mexeu com a imaginação de seus mais de 12,8 milhões de seguidores no sábado (24) à noite após compartilhar um clique em que aparece bem à vontade. No Instagram, a funkeira de cabelos azuis posou para uma selfie em frente ao espelho a bordo de biquíni fio-dental e deixou o corpo “sequinho” em evidência.

“Vale a pena ver de novo”, brincou na legenda que acompanhou a publicação na rede social.

Nos comentários, o registro despretensioso, para variar, rendeu uma série de elogios. “Bem plena”, observou um. “Deusa”, afirmou outra. “A princesa que a Disney não tem”, opinou ainda um terceiro.

Em postagem recente, Tati, que surgiu em pose sensualíssima, divertiu os fãs ao relembrar o trecho de uma música da ex-banda mexicana RBD. “Santa não sou”, escreveu na ocasião.

