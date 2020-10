Magazine Novo affair? Pabllo Vittar exibe bumbum imenso em fio-dental e aparece ao lado de homem

Por Redação O Sul | 25 de outubro de 2020

Pabllo aproveitou para ostentar o bumbum gigante em um fio-dental de couro minúsculo em clique com possível novo affair. Foto: Reprodução/Instagram Pabllo aproveitou para ostentar o bumbum gigante em um fio-dental de couro minúsculo em clique com possível novo affair. (Foto: Reprodução/Instagram) Foto: Reprodução/Instagram

Pabllo Vittar não sabe brincar quando o assunto é causar! A cantora usou Instagram neste sábado (24) para compartilhar alguns cliques ousados. E mais: em uma das fotos, a drag queen apareceu ao lado (ou podemos dizem em cima, literalmente?) de um rapaz, que aproveitou para “tirar uma casquinha” e apertar parte do bumbum da voz de “Rajadão”. Novo affair?

E na primeira foto, Pabllo aproveitou para ostentar o bumbum gigante em um fio-dental de couro minúsculo. Na legenda, um simples “pretty savage” (“bem selvagem”, tradução literal). Os fãs foram à loucura e aproveitaram o teor picante das imagens para soltar uns comentários mais quentes ainda.

“Meu Deus, que imagem excitante”, afirmou um fã. “A bunda perfeita, véi”, disse outro. Um terceiro ainda foi mais longe e acabou admitindo o delírio no tamanho do bumbum da cantora: “Olha o tamanho dessa raba meu pai, tô com inveja”, disparou.

E como seus fãs sabem bem, se não for pra causar, Pabllo nem aparece no seu feed. A drag queen usou o Instagram recentemente para compartilhar um clique ousado e diferente: posou de calcinha, top transparente e esbanjou longas tiras de strass nos cabelos, corpo e até como um tipo de “máscara”, no estilo odalisca.

