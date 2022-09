Saúde Tatuagem: pesquisadores desenvolvem adesivo que aplica tinta de forma indolor

Por Redação O Sul | 16 de setembro de 2022

Dispositivo pode ser administrado pelo próprio usuário e utiliza microagulhas para realizar o desenho na pele. (Foto: Divulgação/Georgia Tech University)

Fazer uma tatuagem pode em breve se tornar um processo indolor, individual e rápido. Pesquisadores do Instituto de Tecnologia da Georgia, nos Estados Unidos, desenvolveram um adesivo com diversas agulhas microscópicas capazes de aplicar a tinta na pele. Administrado pelo próprio usuário, ele funciona em poucos minutos e não causa dor. Os cientistas, que publicaram o trabalho na revista científica iScience, acreditam que o item pode ser uma opção tanto para avisos médicos na pele, como o tipo sanguíneo, mas também eventualmente para fins estéticos.

“Criamos uma miniatura da agulha para que seja indolor, mas ainda assim deposite efetivamente a tinta da tatuagem na pele. Esta poderia ser uma maneira não apenas de tornar as tatuagens médicas mais acessíveis, mas também de criar novas oportunidades para tatuagens cosméticas devido à facilidade de administração”, afirma o pesquisador da universidade, Mark Prausnitz, principal autor do estudo.

Em relação às finalidades médicas, há uma série de objetivos para os quais as tatuagens são utilizadas hoje, como para cobrir cicatrizes, guiar sessões repetidas de tratamento de câncer com radiação ou reconstruir o peito após cirurgias de mama. Os cientistas destacam ainda que elas podem ser úteis para pessoas com diabetes, epilepsias ou alergias, que muitas vezes precisam carregar braceletes com informações médicas para casos de emergência.

Por isso, eles decidiram desenvolver uma maneira mais simples, e menos dolorosa, para aplicar a tinta na pele. Eles explicam que uma série de produtos já utilizam a técnica das microagulhas, principalmente em procedimentos estéticos, mas que até então não havia sido desenvolvido um produto para criar uma tatuagem. Prausnitz, que já havia trabalhado com a tecnologia em dispositivos de entrega de medicamentos e vacinas, passou a investigar então uma forma para tornar isso realidade.

Por enquanto, os protótipos formaram com sucesso desenhos de letras, números e símbolos simples. Os pesquisadores pretendem desenvolver agora moldes mais elaborados, formando imagens. O adesivo permite uma série de cores diferentes e age em poucos minutos após a aplicação.

Os resultados dos primeiros testes mostraram que as tatuagens duraram por pelo menos um ano, mas os cientistas acreditam que elas provavelmente terão um efeito permanente assim como as tradicionais.

Outro benefício que eles apontam da inovação é a possibilidade de utilizá-la para marcar informações em animais, como em fazendas, sem a necessidade de métodos dolorosos como a perfuração da orelha para sinalização.

“O objetivo não é substituir todas as tatuagens, que geralmente são obras de arte criadas por tatuadores. Nosso objetivo é criar novas oportunidades para pacientes, animais de estimação e pessoas que desejam uma tatuagem indolor que possa ser facilmente administrada”, diz Prausnitz.

O pesquisador é cofundador de uma empresa chamada Micron Biomedical, focada na tecnologia de microagulhas, para que os produtos cheguem a ensaios clínicos e, eventualmente, ao mercado para pacientes e o público-geral. Por enquanto, o dispositivo ainda está em fase de testes e, portanto, não está disponível para uso.

