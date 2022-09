Saúde Fogão a gás pode contaminar o ar de sua casa e causar problemas de saúde

Por Redação O Sul | 16 de setembro de 2022

Compartilhe esta notícia:











Gás de cozinha libera poluentes atmosféricos perigosos. (Foto: Kwon Junho/Unsplash)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Pesquisadores da Sociedade Americana de Química alertam que o fogão a gás pode ser um inimigo oculto dentro de casa. Isso porque o eletrodoméstico pode liberar poluentes atmosféricos perigosos durante o uso e até mesmo quando desligado.

Um dos principais poluentes associados ao gás de cozinha é o dióxido de nitrogênio, um subproduto da combustão. Tanto que as exposições ao dióxido de nitrogênio em residências têm sido associadas à asma mais grave.

Nas residências, esse composto vem tanto do ar externo que se infiltra em ambientes internos quanto de fontes internas. O tráfego rodoviário é a fonte externa mais significativa, e o fogão a gás geralmente é a fonte interna mais significativa.

Existem muitas casas em que o fogão a gás contribui mais para os níveis internos de dióxido de nitrogênio do que a poluição de fontes externas. Acontece que a poluição externa se dispersa em uma grande área, enquanto a poluição interna se concentra em um espaço pequeno.

Logo, a quantidade de poluição interna que você obtém de um fogão a gás é afetada pela estrutura de sua casa, o que significa que as exposições ambientais internas ao dióxido de nitrogênio são maiores para algumas pessoas do que para outras. As pessoas que vivem em casas maiores, com exaustores e bem ventiladas, geralmente estão menos expostas aos poluentes.

Como evitar

O fogão a gás foi associado ao aumento de poluentes capazes de gerar problemas de saúde que, além da asma, vão desde sangramento nasal, dores de cabeça e irritação de garganta a fadiga e náusea. Aliás, crianças e pessoas com doenças crônicas como asma, doenças cardíacas e pulmonares são significativamente mais vulneráveis aos subprodutos da combustão do gás de cozinha.

De acordo com um estudo publicado neste ano, os fogões a gás que não estão em uso emitem metano, (um gás incolor e inodoro que é o principal componente do gás natural) em um nível que retém tanto calor na atmosfera quanto cerca de 400 mil carros, despertando um alerta. Segundo os especialistas, a oportunidade de ter um ar mais limpo dentro de casa pode ser um forte motivador para fazer a mudança para alternativas mais seguras, como o fogão por indução, por exemplo.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Saúde