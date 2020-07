Economia Taxa de desemprego aumenta para 13,1% e atinge 12,4 milhões de brasileiros

Por Redação O Sul | 17 de julho de 2020

Compartilhe esta notícia:







Os dados foram divulgados pelo IBGE Foto: Ricardo Giusti/PMPA Os dados foram divulgados pelo IBGE. (Foto: Ricardo Giusti/PMPA) Foto: Ricardo Giusti/PMPA

A taxa de desemprego no Brasil aumentou para 13,1% na última semana de junho, segundo dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua Covid. O levantamento foi divulgado nesta sexta-feira (17) pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).

A taxa ficou acima tanto dos 12,3% registrados na semana anterior quanto dos 10,5% da primeira semana de maio, primeiro período de referência da nova pesquisa do IBGE.

Na última semana de junho, havia 12,4 milhões de desempregados no País, o que indica que 2,6 milhões de trabalhadores ficaram sem emprego desde a primeira semana de maio.

A população ocupada totalizou 82,5 milhões de pessoas na quarta semana de junho, primeira queda em relação às semanas anteriores.

O IBGE destacou que, do total de trabalhadores ocupados, 8,6 milhões trabalharam de forma remota no fim de junho no País, o que representa 12,4% das pessoas não afastadas do trabalho em virtude da pandemia. Esse grupo segue estável desde a primeira semana de maio.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Economia