Por Redação O Sul | 17 de julho de 2020

A Coreia do Sul aprovou, nesta sexta-feira (17), um teste clínico de estágio inicial do tratamento experimental contra a Covid-19 da Celltrion Inc, o que faz dele o primeiro remédio de anticorpos do país a ser testado em humanos.

O tratamento com anticorpos ataca a superfície do vírus e foi concebido para impedi-lo de se unir a células humanas. A empresa pretende recrutar 32 voluntários saudáveis em colaboração com um hospital local para um estudo de fase 1 do remédio, que demonstrou uma redução de até cem vezes da carga viral em testes com animais.

A Celltrion disse que testes de seu tratamento em humanos começarão em breve em toda a Europa. A empresa prevê resultados iniciais desses estudos até o final do ano, e pretende comercializar o remédio no início de 2021.

