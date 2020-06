A taxa de desemprego nos Estados Unidos surpreendeu e recuou em maio, após atingir, no mês anterior, o maior patamar pós-Segunda Guerra Mundial. O indicador, que havia alcançado 14,7% em abril, ficou em 13,3% no mês passado, segundo dados do Departamento do Trabalho divulgados nesta sexta-feira (05).

A expectativa era de que a taxa pudesse se aproximar de 20% em maio. Conforme o relatório, o país recuperou 2,5 milhões de postos de trabalho no período.