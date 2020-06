Economia Caixa libera segunda parcela do auxílio emergencial para 2,6 milhões de nascidos em junho

Por Redação O Sul | 5 de junho de 2020

Neste sábado, a liberação ocorre para os nascidos em julho Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil Neste sábado, a liberação ocorre para os nascidos em julho. (Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil) Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

A Caixa Econômica Federal liberou nesta sexta-feira (05) as transferências e os saques da segunda parcela do auxílio emergencial para 2,6 milhões de beneficiários nascidos em junho. O valor é de R$ 600 para os trabalhadores em geral e de R$ 1,2 mil para mães solteiras.

A liberação do saque e a transferência da poupança social da Caixa para outros bancos estão sendo feitas de acordo com o mês de nascimento dos beneficiários. Os recursos são transferidos automaticamente para as contas indicadas.

Neste sábado (06), a liberação ocorre para os nascidos em julho.

