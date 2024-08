Porto Alegre Táxis de Porto Alegre já podem transitar pelo corredor de ônibus da avenida Sertório

Por Redação O Sul | 4 de agosto de 2024

Medida é experimental e com restrições de horário, dentre outras regras. (Foto: Pedro Piegas/PMPA)

A Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) autorizou os táxis de Porto Alegre a transitarem pelo corredor de ônibus da avenida Sertório, na Zona Norte. Válida a partir desta segunda-feira (5), a liberação tem caráter experimental, por um período de dois meses e mediante uma série de restrições logísticas e de segurança viária.

Os veículos da modalidade só poderão utilizar a pista destinada aos coletivos do transporte público se estiverem transportando passageiros. Terão, ainda, que respeitar o limite de velocidade nesse tipo de via, que é de 60 km/h de modo geral (ou menos, em trechos próximos a escolas e paradas de embarque e desembarque, por exemplo).

Também foram delimitadas duas faixas de horário para a utilização do corredor pelos táxis, priorizando momentos de pico no trânsito da capital gaúcha, conforme o sentido do deslocamento pelo veículo:

– Fluxo dos bairros em direção à área central: das 6h às 9h.

– Fluxo da área central em direção aos bairros: das 17h às 20h.

Centro Histórico

O trânsito na alça de acesso da rua da Conceição (Centro Histórico) está liberado desde esse fim-de-semana, permitindo aos veículos que trafegam pela Júlio de Castilhos (incluindo ônibus) o acesso ao Viaduto da Conceição, rumo à avenida Osvaldo Aranha e rua Sarmento Leite. O local tem sinalização provisória e presença de agentes da EPTC.

Com a permanência do corredor humanitário construído em maio nas imediações da Estação Rodoviária, o acesso à avenida Farrapos se dá pela Mauá, convertendo-se à esquerda na rua Carlos Chagas, depois prosseguindo pela avenida Júlio de Castilhos e rua da Conceição – a partir daí, o condutor pode se dirigir à Voluntários da Pátria ou Farrapos.

Para os ônibus com destino à Zona Leste (e que em função do corredor humanitário estavam sendo desviados pela João Goulart), o roteiro indicado pela EPTC é:

Júlio de Castilhos–rua da Conceição (Centro-Bairro)–Voluntários da Pátria (sob o viaduto)–retorno pela rua da Conceição (Bairro-Centro)–acesso à alça do corredor humanitário–ingresso no Túnel da Conceição (Centro-Bairro)–retomada do itinerário normal da linha.

Ao acessarem o corredor humanitário pela alça, os ônibus têm que permanecer na faixa da esquerda, onde há uma pista exclusiva para o transporte coletivo. Demais veículos devem circular pelas outras duas faixas.

(Marcello Campos)

