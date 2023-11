Porto Alegre Porto Alegre tem corrida e jogos da Ligay neste fim de semana

Por Redação O Sul | 17 de novembro de 2023

A Rústica da Fenae inicia às 7h no Parque Esportivo da Pucrs. (Foto: Reprodução)

A Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Juventude (SMELJ) divulga a agenda de atividades esportivas em Porto Alegre neste sábado (18), e domingo (19). Devido à instabilidade do tempo, os eventos podem sofrer alterações em suas datas.

Futebol – O Campeonato Municipal de Futebol de Várzea tem jogos no sábado e no domingo. Abaixo, a tabela da segunda fase de partidas nas categorias master e veterano.

Corrida – Marcada para o sábado, a Rústica da Fenae inicia às 7h no Parque Esportivo da Pucrs. O evento tem apoio da Prefeitura Municipal de Porto Alegre por meio da SMELJ.

Ciclismo – No sábado também ocorre o 1° Bike Ride. O evento é organizado pelo Instituto Nacional da Próstata e tem início às 9h, no Gasômetro.

Japa – Os Jogos Abertos de Porto Alegre (Japa) de basquete infantil masculino, ocorrem no sábado, a partir das 13h, na ACM (rua Washington Luiz, 1050).

POA Day Run – No domingo, está marcada a terceira etapa do POA Day Run. A largada será na Rótula das Cuias, às 7h.

Jogos de sábado

Campeonato Municipal de Várzea – Veteranos – 2ª Fase

13h30 – Local: Gleba – Pedreira x Ajax/DP3

13h30 – Local: Ararigbóia – Tabajara x Ajax do Pinheiro

15h30 – Local: Gleba – Real Brasília x Santo Alfredo

15h30 – Local: Ararigbóia – Vila Real x Amigos do Garra

Jogos de Domingo

Campeonato Municipal de Várzea – Master – 2ª Fase

9h – Local: Gleba – Trevo x Amigos da Ceva

9h – Local: Ararigbóia – Figueira (Parque dos Maias) x Flamengo do Morro

11h – Local: Gleba – Jayme Telles x São Lourenço

11h – Local: Ararigbóia – Astro/Clarão x Ravena

Champions Ligay Nacional

As finais da Champions Ligay Nacional ocorrem em Porto Alegre, no Trecho 3 da Orla, neste final de semana. Serão 48 partidas de futebol ao longo de dois dias, com a participação de 600 atletas divididos em 20 equipes. O ingresso solidário, com participação voluntária, será de um quilo de alimento recolhido pelo Sesc Mesa Brasil. A abertura do evento ocorre às 9h.

A competição possui equipes de Fortaleza, Salvador, Goiânia, São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba, Florianópolis e mais cidades do Centro-Oeste do Brasil. Ocorreram cinco etapas classificatórias que terminam com a disputa das finais na capital gaúcha: na Região Sul, em Porto Alegre, em março deste ano; na Região Sudeste, em São Paulo; no Nordeste, em Fortaleza, no Ceará; no Norte, em Belém, no Pará; e no Centro-Oeste, em Goiânia.

“Esta competição promove a inclusão e também a cidadania na nossa cidade, que é acolhedora para todos os públicos. Este grande evento nacional ajuda a movimentar os espaços públicos de Porto Alegre”, afirma a secretária municipal de Esporte, Lazer e Juventude, Débora Garcia.

Saúde – A Secretaria Municipal de Saúde estará presente com atividades de orientação em relação à prevenção em saúde e contra as infecções sexualmente transmissíveis. Haverá distribuição de autoteste para HIV e a presença do Zé Gotinha para incentivar a vacinação da população.

Gabinete da primeira-dama – De acordo com a primeira-dama de Porto Alegre, Valéria Leopoldino, que foi madrinha da etapa Sul da Ligay dos jogos que ocorreram em março, a iniciativa ajuda a promover a inclusão e o respeito aos direitos LGBTQIA+. “É uma honra fazer parte deste evento e contribuir para uma sociedade mais justa e igualitária. Nosso gabinete trabalhou muito em parceria pra viabilizar o que estivesse ao nosso alcance”, afirma Valéria Leopoldino.

Desenvolvimento Social – A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social (SMDS) apoia o campeonato por meio da instalação de cinco banheiros químicos, sendo um deles com acessibilidade. As unidades estarão à disposição dos atletas e do público.

EPTC – Para garantir a segurança viária, na manhã de sábado a equipe de batedores da Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) vai acompanhar os ônibus das equipes esportivas participantes, que estarão concentrados no Largo Zumbi dos Palmares (Cidade Baixa) até o Trecho 3 da Orla do Guaíba (Parque Jaime Lerner). Os agentes de fiscalização e a central de vídeo-monitoramento e controle da mobilidade da EPTC vão monitorar a circulação, orientar os motoristas e, se necessário, realizar ajustes para minimizar os impactos no trânsito.

https://www.osul.com.br/taxistas-de-porto-alegre-recebem-capacitacao-sobre-atendimento-ao-turista-2/

2023-11-17