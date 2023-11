Porto Alegre Taxistas de Porto Alegre recebem capacitação sobre atendimento ao turista

Por Redação O Sul | 17 de novembro de 2023

Compartilhe esta notícia:











Treinamento é gratuito e ocorre na sede da EPTC. (Foto: Gustavo Roth / EPTC PMPA)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Taxistas de Porto Alegre receberão capacitação sobre atendimento ao turista. A formação acontece na segunda-feira (20) pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo (SMDET), por meio de palestra, gratuita, no auditório da Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC), a partir das 19h30.

O treinamento vai abordar os direitos e os deveres do turista, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor, o atendimento a pessoa LGBTQIAPN+, com dicas de como promover o turismo inclusivo, responsável e universalmente acessível. Ainda serão abordados temas como acessibilidade para pessoas com deficiência (PCD) e com mobilidade reduzida, e os principais atrativos turísticos de Porto Alegre.

“O turista é um consumidor como qualquer outra pessoa. Eles estabelecem relações de consumo com prestadores de serviços do trade, como é o caso dos taxistas. Por isso a nossa preocupação em qualificar todos que englobam esse segmento”, ponderou a titular da SMDET, Júlia Evangelista Tavares.

O público das capacitações recebe cartilhas técnicas elaboradas pelas secretarias municipais de Desenvolvimento Econômico e Turismo, de Educação e de Desenvolvimento Social. As inscrições podem ser feitas no e-mail ritami@terra.com.br ou no WhatsApp 51.99341.8797.

Programa – O objetivo do programa é capacitar estudantes do quarto ano do Ensino Fundamental das escolas municipais e o trade turístico, como guias, representantes de atrativos e trabalhadores em hospedagem, agências de viagens, rede de restaurantes, bares, cervejarias e similares. O acesso às cartilhas distribuídas nas capacitações pode ser feito pela internet: prefeitura.poa.br/smdet/programa-consumidor-turista.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre

https://www.osul.com.br/taxistas-de-porto-alegre-recebem-capacitacao-sobre-atendimento-ao-turista/

Taxistas de Porto Alegre recebem capacitação sobre atendimento ao turista

2023-11-17