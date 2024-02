Celebridades Taylor Swift conseguirá ir do Japão até Las Vegas a tempo para o Super Bowl? Entenda

Por Redação O Sul | 8 de fevereiro de 2024

Será possível se ela sobrevoar o Oceano Pacífico indo na direção leste (caso fosse para o oeste, seria impossível). Foto: Reprodução Será possível se ela sobrevoar o Oceano Pacífico indo na direção leste (caso fosse para o oeste, seria impossível). (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

No ano passado, a estrela da música Taylor Swift começou a namorar com o jogador de futebol americano Travis Kelce, um dos astros do Kansas City Chiefs, time que disputará o Super Bowl 58 no próximo domingo (11), contra o San Francisco 49ers. Por isso, foi muito comum vê-la acompanhando as partidas da equipe da NFL ao longo desta temporada.

Porém, sua presença ainda não é garantida na grande decisão da liga. Afinal, estará em Tóquio (Japão) até o sábado (10), fazendo quatro shows da sua turnê “The Eras Tour”. Ou seja, Taylor estará do outro lado do mundo um dia antes do Super Bowl.

Logo que os Chiefs garantiram a vaga, fãs começaram a bolar teorias para saber se a diva pop conseguiria vencer o fuso horário e chegar a tempo para prestigiar o namorado em Las Vegas, cidade onde o jogo será disputado. E, realmente, será possível, se ela sobrevoar o Oceano Pacífico indo na direção leste (caso fosse para o oeste, seria impossível).

Isso fará com que acompanhe a Linha Internacional de Data e dê uma espécie de volta no tempo para pousar na cidade da costa oeste americana, em um voo de quase 8.900 km e que durará cerca de 12 horas.

Obviamente, a cantora irá em seu jatinho particular, que voará sem escalas e as burocracias do sistema aeroviário comercial. Além disso, nem precisará correr – ou voar – tanto.

Volta no tempo

Acompanhe com atenção: Tóquio está 17 horas à frente de Las Vegas (e 12 horas à frente de Brasília). Normalmente, os portões dos seus shows se abrem por volta das 16h, a apresentação principal começa perto das 20h e vai até às 23h.

Se ela sair rapidamente do local e decolar, digamos, à meia-noite do sábado (10) para domingo (11), pousaria em Las Vegas às 12h de Tóquio. Portanto, às 19h na cidade americana, ainda no sábado (10). Taylor terá voltado no tempo!

Como o Super Bowl começará às 15h30min, no horário de Vegas, a cantora pode até dormir na capital japonesa após sua última apresentação. Contanto que não haja atrasos, ela pode decolar até por volta das 18h do domingo em Tóquio, e ainda terá tempo sobrando.

Garantia da embaixada

Na sexta-feira passada, a Embaixada japonesa em Washington embarcou na discussão para tranquilizar a opinião pública. Por meio do X (antigo Twitter), garantiu que Taylor conseguirá fazer tudo no mesmo fim de semana, em uma publicação que brincou com os nomes dos seus álbuns, e revelou que os seus funcionários são fãs da cantora.

“Apesar do voo de 12 horas e da diferença horária de 17 horas, a Embaixada pode dizer (‘Speak Now’) com segurança que, se ela partir de Tóquio na noite após o seu show, deverá chegar confortavelmente a Las Vegas, antes que o Super Bowl comece. Queríamos confirmar que todos os preocupados não precisam temer (‘Fearless’), sabendo que esta talentosa artista pode surpreender o público japonês e chegar a Las Vegas para torcer pelos Chiefs, quando eles entrarem em campo vestidos de vermelho (‘Red’)”, brincou a equipe.

Ao que tudo indica, a diva pop não decepcionará seus fãs japoneses nem seu namorado, assim como não perderá um dos maiores eventos esportivos do planeta. No Allegiant Stadium, onde o rapper Usher fará o show do intervalo, ela é mais uma aguardada presença do mundo da música.

Como se não bastasse, a incansável Taylor ainda voltará para o outro lado do mundo, pois tem seis shows na Austrália entre os dias 16 e 26 deste mês, nas cidades de Melbourne e Sydney.

