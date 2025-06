Cláudio Humberto TCU apura licitação suspeita no Ministério da Saúde

Por Cláudio Humberto | 23 de junho de 2025

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Três meses após assumir, o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, já coleciona escândalos, além do seu “orçamento secreto” que beneficia aliados. São dois contratos sob suspeita para adquirir insulina humana. Diz a denúncia ao Tribunal de Contas da União (TCU) que, em vez de contrato em reais, como determinava o edital do pregão 90104/24, a turma de Padilha o fez em dólares com uma GlobalX Technology Limited, registrada em Hong Kong. A manobra poderá custar até R$50 milhões a mais ao Brasil. O relator no TCU é o ministro Aroldo Cedraz.

Dólar a R$5,46?

O contrato do Ministério de Padilha utilizou a cotação de R$ 5,46 para a compra de 74,6 milhões de tubetes de insulina regular e NPH.

Somente em reais

Além da exigência do edital, o pregoeiro confirmou, em resposta a uma consulta no sistema ComprasGov, que tudo deveria ser em reais.

Eis a jogada

Os contratos em dólar (US$52.2 milhões cada, cerca de R$600 milhões) fazem o Ministério pagar valores superiores aos previstos na licitação.

Doce feriadão

A coluna pediu esclarecimentos ao Ministério da Saúde já na sexta (20), mas informaram que somente seria possível responder nesta terça, 24.

Governo quer tempo para salvar aumento do IOF

Na véspera da aprovação da urgência do projeto para derrubar o aumento do IOF, ministros de Lula procuraram o presidente da Câmara, Hugo Motta (Rep-PB) para negociar mais tempo em busca de uma “solução”. No encontro, que contou ao menos com dois ministros, Rui Costa (Casa Civil) e Gleisi Hoffmann (Relações Institucionais), os auxiliares quase imploraram para Motta frear o apetite da Câmara e não votar o mérito do decreto, o que foi feito pelo presidente da Casa.

Cadê o Taxadd?

Os auxiliares de Lula ouviram cobras e lagartos contra Fernando Haddad (Fazenda), que largou tudo de lado para gozar férias.

Sonhar é grátis

O pedido é para empurrar votação para agosto, com derrota contratada para Lula, e não coincidir com a instalação da CPMI do roubo do INSS.

Sem compromisso

Motta relatou pressão dos pares, que o vêem alinhado demais a Lula. Disse que a tendência é que a votação da derrubada saia em julho.

Brasília esvaziada

A votação do decreto ilegal e inconstitucional do IOF deveria ocorrer ainda este mês. Mas o governo foi salvo pelas festas de São João e do “Gilmarpalooza”, na primeira semana de julho.

Crack financiado

A deputada Júlia Zanata (PL-SC) cobrou de Wellington Dias (Desenvolvimento Social) o uso do Bolsa Família por moradores de rua. Há denúncias de compra de drogas com dinheiro do programa social.

Tour na África

Desta vez é Geraldo Alckmin quem vai desfrutar de belos dias em viagem ao exterior. O vice-presidente marcou viagem para Nigéria, na terça-feira (24). E ainda irá levar ao menos 70 empresários.

Amazonas em alta

O Amazonas registrou alta no número de turistas no primeiro quadrimestre deste ano: foram 132,5 mil visitantes. O número é quase 13% maior do que o mesmo período de 2024, com 117,3 mil turistas.

Áreas de risco

O Departamento de Estado dos EUA limitou a viagem de cidadãos americanos até a 160km da fronteira do Brasil com Bolívia, Colômbia, Guiana e Guiana Francesa, Paraguai, Peru, Suriname e Venezuela.

Guerra é guerra

Acusado de usar armas de fragmentação, que provocam destruição e mortes em massa, o Irã não é signatário da Convenção sobre Munições de Dispersão. Israel, EUA e até o Brasil também não assinaram.

É bom lembrar

A agência internacional de energia atômica (IAEA, em inglês) explica: a identificação de material nuclear é como a identificação humana através de impressões digitais. E a maioria dos testes são bem-sucedidos.

Recesso bege

O Senado tem uma sessão plenária agendada para esta semana, mas, na prática, assim como na Câmara dos Deputados, os parlamentares estão de folga informal para aproveitar as festas de São João.

Pensando bem…

…investigar o roubo aos aposentados é secundário, prioritário mesmo, no Congresso, só o recesso.

PODER SEM PUDOR

Armação nas alturas

Candidato ao governo gaúcho, Antônio Britto viajou a Brasília e, na volta, deu carona de jatinho a Germano Rigotto. O carona resolveu brincar. Disse que, em Vacaria, Britto teve boa votação em 1986, mas, em 1990, não a repetiria. Britto sorriu, olhou pela vigia do avião e apontou as luzes de uma cidade. “É Vacaria”, observou. Rigotto desdenhou: “Como é que você sabe? Desta altura, todas as luzes são iguais…” O piloto confirmou que era Vacaria. “Viu?”, tripudiou Antonio Britto, “conheço as cidades onde tenho votos até desta altura…”.

Com Rodrigo Vilela e Tiago Vasconcelos

Instagram: @diariodopoder

