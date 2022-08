Cultura Teatros da Casa de Cultura Mario Quintana recebem três novos espetáculos

Por Redação O Sul | 10 de agosto de 2022

“Conversa de botas batidas: sobre delírios e náuseas” é uma livre adaptação do texto “Dorotéia”, de Nelson Rodrigues. Foto: Alisson Fernandes Foto: Alisson Fernandes

Os teatros da Casa de Cultura Mario Quintana (CCMQ), instituição da Secretaria da Cultura (Sedac), recebem novas atrações esta semana. “Conversa de botas batidas: sobre delírios e náuseas” ocupa o Teatro Bruno Kiefer (6º andar) nesta quarta (10) e quinta-feira (11). Na sexta-feira (12), entra em cartaz no mesmo palco o espetáculo “O Caso da Mauá”, com sessões também no sábado e no domingo. Já o Teatro Carlos Carvalho, no 2º andar da CCMQ, abre na sexta-feira a temporada de “Os dois e aquele muro”. A peça permanece até 28 de agosto com sessões às sextas, sábados e domingos. Todos os espetáculos iniciam sempre às 20h.

“Conversa de botas batidas: sobre delírios e náuseas” é uma livre adaptação do texto “Dorotéia”, de Nelson Rodrigues. A montagem da Turma de Formação de Atores do Espaço do Ator propõe uma visão surrealista a partir do questionamento se a beleza da mulher seria um pecado a ser expurgado. O eixo da peça é o dilaceramento do espírito humano e o delírio que se constitui através dos desejos. A convivência entre prazer e pureza, cortada pela tensão, termina por destruir vidas.

“O Caso da Mauá”, também produzida e realizada pela Escola Espaço do Ator, é uma livre adaptação de “O Beijo no Asfalto”, de Nelson Rodrigues. A montagem conta a história de Arandir, um jovem acusado pelo crime de ter beijado outro rapaz que agonizava após um acidente. Vítima de um sistema midiático, policial e corrupto, o personagem principal vê a vida se desmantelar.

“Os dois e aquele muro”, com texto do baiano Ed Anderson e direção de Paulo Guerra, tem Juliano Passini e Renato Santa Catharina no elenco. A Cia Halarde de Teatro, fundada em 1990 pelo ator, diretor e produtor Paulo Guerra, guarda dezenas de premiações pelos inúmeros sucessos de público e crítica. Em 1994, recebeu o primeiro dos 33 troféus que coleciona no Prêmio Tibicuera de Teatro Infantil, conferido pela Secretaria Municipal de Cultura de Porto Alegre.

A peça conta a história de dois desconhecidos que fazem contato por meio de um aplicativo de relacionamentos e resolvem se conhecer. Jonas, um jovem arquiteto, e Lúcio, um experiente colecionador de antiguidades, marcam o primeiro encontro em um pub. Coincidentemente, no dia em que Jonas está comemorando aniversário de 32 anos. O clima de festa e alegria dá lugar a um jogo misterioso de sedução, poder, interesse e rivalidade. Depois dos primeiros drinks, eles resolvem ir para o apartamento de Lúcio, onde a tensão, os atritos e a atração se intensificam, acarretando mudanças inesperadas no modo como cada um encara a vida.

“Conversa de botas batidas: sobre delírios e náuseas”

Quando: 10 e 11 de agosto | quarta e quinta-feira

Horário: 20h

Onde: Teatro Bruno Kiefer, 6º andar da CCMQ (R. dos Andradas, 736 – Centro Histórico)

Ingressos: R$ 30 pela plataforma Sympla ou na bilheteria do teatro, uma hora antes do espetáculo.

“O Caso da Mauá”

Quando: 12, 13 e 14 de agosto | sexta, sábado e domingo

Horário: 20h

Onde: Teatro Bruno Kiefer, 6º andar da CCMQ (R. dos Andradas, 736 – Centro Histórico)

Ingressos: R$ 15 a R$ 30 pelo site EntreAtos ou na bilheteria do teatro, uma hora antes do espetáculo.

“Os dois e aquele muro”

Quando: sextas, sábados e domingos (até 28 de agosto)

Horário: 20h

Onde: Teatro Carlos Carvalho, 2º andar da CCMQ (R. dos Andradas, 736 – Centro Histórico)

Ingressos: R$ 50 (público em geral) e R$ 25 (estudantes, melhor idade, professores e classe artística) pelo site EntreAtos ou na bilheteria do teatro, uma hora antes do espetáculo.

