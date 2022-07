Cultura Vinte e cinco brasileiros escolherão representante do Brasil no Oscar 2023

Por Redação O Sul | 24 de julho de 2022

O título selecionado será inscrito na categoria de Melhor Filme Internacional e tentará se qualificar entre os cinco finalistas da premiação da Academia dos EUA.(Reprodução)

A Academia Brasileira de Cinema anunciou os integrantes da comissão que irá escolher o representante brasileiro ao Oscar 2023. O título selecionado será inscrito na categoria de Melhor Filme Internacional e tentará se qualificar entre os cinco finalistas da premiação da Academia dos EUA.

A comissão conta com 25 profissionais do mercado audiovisual nacional, divididos entre 12 diretores, quatro produtores, três intérpretes, um documentarista, um curador, um produtor de evento, um executivo, um pesquisador e um crítico.

Veja a lista completa:

Aly Muritiba, diretor de Deserto Particular e Para Minha Amada Morta

André Pellenz, diretor de Minha Mãe É uma Peça e Detetives do Prédio Azul

Ariadne Mazzetti, produtora de Pacarrete

Bárbara Cariry, produtora de Sertânia, e diretora de Pequenos Guerreiros

Cavi Borges, diretor de Cidade de Deus: 10 Anos Depois

Cibele Amaral, diretora de Por Que Você Não Chora?

David França Mendes, diretor de A Garota da Moto e Nós

Eduardo Ades, diretor de Torquato Neto: Todas as Horas do Fim

Guilherme Fiúza Zenha, produtor de Batismo de Sangue

Hsu Chien Hsin, diretor de Quem Vai Ficar com Mário?

Irina Neves, produtora de Veneza e Soundtrack

Jeferson De, diretor de Doutor Gama e Correndo Atrás

João Daniel Tikhomiroff, diretor de Besouro

João Federici, diretor de programação do Festival Mix Brasil

José Geraldo Couto, crítico de cinema no blog do Instituto Moreira Salles

Juliana Sakae, produtora, diretora e consultora de campanhas do Oscar

Marcelo Serrado, ator de Crô – O Filme e Dois Mais Dois

Márcio Fraccaroli, diretor geral da Paris Filmes

Maria Ceiça de Paula, atriz de Orfeu e Filhas do Vento

Patrícia Pillar, atriz de O Quatrilho e Zuzu Angel

Petra Costa, diretora de Elena e Democracia em Vertigem

Renata Almeida, diretora da Mostra de Cinema de São Paulo

Talize Sayegh, diretora do Hollywood Brazilian Film Festival

Waldemar Dalenogare Neto, crítico do canal Dalenogare Críticas

Zelito Viana, produtor de Terra em Transe e Cabra Marcado para Morrer

A data prevista para a escolha do filme pela comissão é 9 de setembro – 11 dias antes do prazo final para inscrição na Academia de Artes e Ciências Cinematográficas dos EUA.

A lista preliminar dos concorrentes da primeira peneira da categoria será divulgada em 21 de dezembro.

Já os indicados oficiais serão revelados em 24 de janeiro de 2023. E os vencedores serão conhecidos em 12 de março de 2023, no palco do Dolby Theatre, em Los Angeles.

