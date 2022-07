Saúde Falta de sono está afetando a libido de homens e mulheres

Um sono ruim afeta várias atividades do dia a dia, inclusive a sexual. (Foto: Reprodução)

Estudo da Universidade de Chicago apontou uma forte ligação entre atividade sexual e sono. Depois de uma noite mal dormida a medição de testosterona nos homens foi menor que após uma noite bem dormida.

Segundo o especialista em sono, Josué Alencar, o que ocorre é que a produção da testosterona, hormônio que desperta o desejo sexual costuma aumentar no início do adormecimento e vai aumentando com o passar das horas, com seu pico no começo da manhã.

“Os indivíduos que dormem pouco ou sofrem de distúrbios do sono, como apneia e insônia, têm uma queda na liberação da testosterona e do estrógeno, principalmente se a dificuldade para dormir for na segunda metade da noite”, diz ele.

É importante lembrar que, apesar de em menor quantidade em relação aos homens, a testosterona é um hormônio importante no organismo das mulheres. Nos homens também está relacionada com o desenvolvimento de tecidos reprodutivos e na produção de espermatozoides, como também com o aumento de massa muscular, crescimento de pelos e bem-estar.

Produzir menos testosterona do que o necessário pode afetar a saúde em geral, não apenas a sexual, e para checar se os níveis estão dentro do esperado consulte um médico.

Nas mulheres, especificamente, a falta de libido é um problema comum, com flutuações, que podem ser causadas por qualquer coisa, desde estresse até mudanças hormonais. Estima-se que quase 1/3 das mulheres entre 18 e 59 anos sofrem de baixo desejo sexual, mas, de acordo com um novo estudo, uma das soluções pode ser dormir mais e melhor. No experimento, realizado com 171 mulheres que não tomavam antidepressivos, houve um aumento de 14% na excitação sexual a cada hora adicional de sono.

Nelas, o declínio da produção de estrogênio, crucial para o desenvolvimento e a liberação de um óvulo mensalmente, influencia também no metabolismo de diferentes neurotransmissores que afetam o ciclo do sono, entre eles a serotonina, conhecida como hormônio da felicidade ou hormônio do prazer. Por isso, existe uma queda da libido e maior alteração de humor quando uma mulher começa a se aproximar da menopausa.

Há ainda uma conexão comprovada com disfunção erétil em homens, mas casais em que um ou ambos os parceiros são privados de sono podem ter problemas de fertilidade também.

