Para quem busca a boa forma e estar bem com o próprio corpo, a gordura localizada certamente é uma das principais vilãs. Por isso, há anos buscava-se alternativas para reduzir a gordura localizada sem recorrer a tratamentos com cortes, como as cirurgias de lipoaspiração.

Depois de muito estudo, foram encontrados procedimentos confortáveis e não invasivos que oferecem resultados satisfatórios para o acúmulo de gordura, que tanto incomoda, principalmente às mulheres.

Uma tecnologia já utilizada na medicina para diagnóstico de doenças passou a ser também uma excelente opção para eliminação da gordura localizada: o ultrassom. Essa técnica possui algumas variações, como o foco, que faz ela ser classificada em ultrassom focalizado ou multifocalizado.

O Ultrassom é uma tecnologia que trabalha emitindo ondas sonoras com frequências superiores às que o ouvido humano pode escutar (acima de 20.000 Hz). Essa tecnologia tem algumas variações e cada uma delas pode ser usada com objetivos diferentes, desde diagnósticos médicos a procedimentos estéticos.

O Ultrassom Focalizado de alta intensidade (HIFU – High Intensity Focused Ultrassound) é usado para fins estéticos e visa a redução da gordura localizada. Essa técnica utiliza um transdutor côncavo para emitir ondas sonoras concentradas em um ponto específico, sem dispersão descontrolada de energia, gerando calor por efeito termomecânico. A consequência desse processo é a destruição das células de gordura sem comprometer outras estruturas ou tecidos adjacentes.

Após um ano de desenvolvimento, a Body Health otimizou este sistema e apresentou o HIMFU, onde o M significa Multifocado.

No sistema de Ultrassom MultiFocalizado (HIMFU), as ondas sonoras de alta potência concentram grande quantidade de energia também focada, porém em vários pontos, sendo projetado para tratar profundidades múltiplas e mais volume de gordura em um único pulso. Isso faz com que as zonas do tratamento possam ser mais extensas em um tempo menor, se comparado ao HIFU normal.

Ao emitirem grande quantidade de energia através das ondas sonoras, os ultrassons de alta intensidade (bem como o ultrassom focalizado e o ultrassom multifocalizado), provocam uma forte cavitação associada a ondas de choque acústicas.

Como resultado, as microbolhas de gás presentes nos líquidos e tecidos orgânicos têm sua pressão alterada, de forma a aumentar sua dimensão.

Quando chegam no limite, essas microbolhas explodem. Esse processo danifica também as membranas das células de gordura, que não são capazes de resistir à vibração e nem às altas temperaturas alcançadas durante esse processo.

Ao se romper, o conteúdo das células de gordura (composto principalmente por triglicerídeos) “quebra-se”, passando para ácidos graxos e gliceróis (processo conhecido como lipólise) e sendo liberado no espaço intersticial, onde podem ser transportados para o fígado ou serem oxidados nos tecidos que precisam de energia.

Com esse processo, há uma redução no número de células na área, causada pela destruição do tecido adiposo e tendo, como consequência, uma redução na gordura localizada.

Com vasta expertise no ramo de medicina estética, Body Health possui dois equipamentos de alta tecnologia, devidamente registrados na ANVISA, que possuem o HImFU: o BHS 156 Full e o BodySculpt. Ambos possuem um aplicador que trabalha a 2,9 Mhz, fornecendo uma energia com múltiplos focos a 2,5 centímetros de profundidade, preservando as camadas mais superficiais da pele e estimulando o colágeno através dos Dermoleds, melhorando a qualidade da mesma.

Para potencializar os resultados, o tratamento com o HImFU pode ser aliado à outras tecnologias. Por isso, o BHS 156 Full também é equipado com a Criofrequência e o BodySculpt com o Dermohealth.

A Criofrequência, terapia exclusiva desenvolvida pelo departamento médico da Body Health age através da sinergia do frio de até -10 graus e 1.050 watts de onda eletromagnética e é considerada como uma terapia de escolha.

Aliando a Criofrequência ao Ultrassom Multifocalizado, obtêm-se um aumento da tensão da pele, já que suas ondas eletromagnéticas atuam na derme, promovendo a regeneração do colágeno, componente essencial da matriz extracelular.

O calor gerado pelas ondas HIMFU também atua sobre o tecido adiposo, favorecendo sua redução. O frio superficial da Criofrequência gera uma tensão da pele, que é percebida de maneira instantânea.

O tratamento com Criofrequência pode ser utilizado tanto antes, quanto depois da sessão de HIMFU, ou em dias alternados.

Já o Dermohealth, presente no BodySculpt, é uma endermologia diferenciada desenvolvida exclusivamente pela Body Health. Seu vácuo é gerado de forma natural por uma turbina axial que, girando a 17500 RPM consegue alcançar fluxos de 35 lts/seg com uma aspiração constante de 180 mbar.

Através da sucção contínua e em fluxo constante, essa terapia mobiliza os tecidos com efeito sistêmico, o que estimula a microcirculação, gera drenagem linfática, remodela o corpo, reduz volume e potencializa a lipólise a níveis de hipoderme profunda. Essa tecnologia, por ser natural, pode ser aplicada em praticamente todo tipo de paciente, inclusive em grávidas.

A ação da endermologia com LED laser de 660mn, também presente nos aplicadores, potencializa os resultados. A sucção atrai uma dobra para dentro do aplicador, o que possibilita a penetração uniforme da luz.

O protocolo combinado de aplicação do Dermohealth após a sessão de HImFU possibilita drenagem linfática e possibilita resultados mais rápidos e duradouros nos tratamentos de redução de medidas.

Tanto os tratamentos com o BHS 156 Full, quando com o BodySculpt não são invasivos, ou seja, sem cortes nem pós-operatórios complexos. A quantidade de sessões varia de acordo com as indicações do profissional e objetivo do tratamento, devendo ser analisada no momento da avaliação.