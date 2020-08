Campanha do Agasalho entrega 2,5 mil doações na Lomba do Pinheiro

O Prato Alegre da Lomba do Pinheiro recebeu nesta quinta-feira (6), duas mil e quinhentas peças da Campanha do Agasalho da prefeitura, entregues pela primeira-dama Tainá Vidal e pela presidente da Fasc (Fundação de Assistência Social e Cidadania), Vera Ponzio. As roupas masculinas e femininas, calçados, cobertores e toalhas foram destinadas às pessoas em situação de vulnerabilidade atendidas pelo restaurante e também aos moradores da região. O local funciona às 12h de segunda a sexta-feira oferecendo 130 refeições diárias gratuitas no almoço. É o quarto restaurante social aberto pela prefeitura no novo modelo de refeições populares.

A primeira-dama destacou o empenho das equipes que trabalham no Prato Alegre. “É muito importante, principalmente durante esse período difícil de pandemia, ver de perto a comunidade sendo suprida com excelência na Lomba do Pinheiro”, disse Tainá Vidal.

Para a presidente da Fasc, Vera Ponzio, é fundamental saber que as doações da população vão chegar a quem realmente precisa. “Por isso, é importante estar presente no território sempre que possível”, ressaltou. A articuladora regional da Fasc, Andreia Razzolini, participa do dia a dia na região e afirma que essas ações junto aos parceiros são importantes na construção para melhor atender a comunidade.

A gestão do serviço na Lomba do Pinheiro é da Organização Social Civil Beith Shalom, que já administra os restaurantes do Centro Histórico e da Vila Cruzeiro, com a supervisão e acompanhamento da Unidade de Segurança Alimentar da SMDSE. O presidente da OSC, Niles Kael, salienta o trabalho transformador realizado na cidade já há dez anos. “Esse novo projeto vem ajudando a comunidade todos os dias com alimentação e hoje vai ser complementado com roupas, que sempre chegam em boa hora”, afirma.