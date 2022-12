Esporte Técnico deixa o comando da Coreia do Sul após sofrer goleada para o Brasil

Por Redação O Sul | 5 de dezembro de 2022

O português também exaltou a atuação dos brasileiros e ressaltou a dificuldade em enfrentar o Brasil no Mundial. Foto: Reprodução/Fifa

O treinador português Paulo Bento anunciou que deixará o comando da seleção da Coreia do Sul após a derrota por 4 a 1 para o Brasil, nesta segunda-feira (5), nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2022. Em entrevista à imprensa após o jogo, o técnico, que elogiou a Seleção Brasileira, afirmou que a decisão foi tomada em setembro passado.

Após a derrota, que rendeu a eliminação dos asiáticos na Copa do Catar, Paulo Bento anunciou a decisão. “Meu futuro não passará pela seleção da Coreia, vou descansar e depois verei o que farei. Comuniquei aos jogadores, ao presidente da federação também. É uma decisão tomada desde setembro. Agradeço a tudo que fizeram.”

O português também exaltou a atuação dos brasileiros e ressaltou a dificuldade em enfrentar o Brasil no Mundial. “É uma partida difícil, como a gente previa. A gente já sabia que iríamos enfrentar uma equipe muito forte. Obviamente, com o primeiro gol tão cedo, nossa missão ficou um pouco mais complicada. Depois disso, cada vez que o Brasil chegava no nosso gol, eles faziam. Parabéns ao Brasil pela vitória e aos meus jogadores pela Copa do Mundo que fizeram.”

Paulo Bento pousou em Seul em 2018, após a Coreia do Sul ser eliminada da Copa da Rússia ainda na primeira fase da competição. Na ocasião, mesmo com a vitória por 2 a 0 sobre a Alemanha, os asiáticos terminaram em terceiro lugar no Grupo F, e o técnico Shin Tae-Yong foi substituído pelo português.

Em 2022, a Coreia do Sul terminou em segundo lugar no Grupo H, após vencer Portugal na terceira rodada da fase de grupos e superar o Uruguai em gols marcados, carimbando o passaporte para as oitavas de final.

