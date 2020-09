Geral Técnico do Barcelona diz que se sente como um “vilão de filme” após dispensa de Suárez mas se defende

Por Redação O Sul | 26 de setembro de 2020

O técnico do Barcelona, Ronald Koeman, disse que a decisão de dispensá-lo foi compartilhada com a direção do clube. (Foto: Reprodução/Twitter/@RonaldKoeman)

O técnico do Barcelona, Ronald Koeman, se defendeu pela dispensa do atacante Luis Suárez do clube e disse que a decisão de dispensá-lo foi compartilhada com a direção do clube. Koeman também afirmou neste sábado (26) que entende a tristeza de Lionel Messi com a saída do amigo e que se sente como um vilão de filme por ter avisado a Suárez que ele não estava em seus planos para a temporada.

O atacante uruguaio assinou a rescisão com o clube nesta semana e acertou com o Atlético de Madri. Antes, porém, tentou adquirir cidadania italiana vislumbrando um contrato com a Juventus.

“Pareço que eu sou o vilão do filme, mas não sou. Desde o primeiro dia, desde a ligação (que fez para Suárez), tenho mostrado respeito pelo jogador e pela pessoa que ele é. E ele treinou ao máximo enquanto esteve aqui. Eu sempre disse a ele que se ficasse seria difícil jogar, mas se ficasse seria mais um”, disse na coletiva para a imprensa antes do jogo deste domingo contra o Villarreal, no Campeonato Espanhol.

Koeman ainda explicou que, ao ser contratado, a direção do Barcelona pediu que ele comandasse uma reformulação na equipe, indicando que a saída de Suárez também teve o impulso o clube.

“É uma decisão do clube. Antes de assinar o meu contrato, o clube já tinha planejado mudar as coisas e eu apoiei essa decisão. Não foi uma decisão minha como treinador. Em vez disso, eles tentaram mudar o time e você pode ver que há muitos jovens. Luis e eu nos respeitamos e conversamos abertamente sobre o seu futuro. Agora ele teve a oportunidade de ir para um clube como o Atlético, então desejo toda a sorte do mundo”, completou o técnico holandês que viu Arthur, Arturo Vidal e Ivan Rakitic partirem

Sobre a reação de Messi, Koeman disse entender que ele tenha sido afetado pela saída do amigo.

Ontem, nas redes sociais, o argentino escreveu uma mensagem dizendo que Suárez merecia uma despedida mais respeitosa por parte do clube.

O treinador falou que o capitão do Barcelona está sendo “um exemplo”, apesar da saída de seu amigo.

“É normal que um jogador fique um pouco triste quando um amigo seu sai depois de tantos anos de convivência”, admitiu Koeman “Mas, o mais importante para mim é como o Leo tem estado nos treinos e nos jogos. Acho que ele tem sido um exemplo para todos nos treinos, no seu compromisso com o clube e com a equipe. Não tenho dúvidas sobre o Leo neste sentido.”

Questionado sobre a possível chegada de reforços, quando soam nomes como Memphis Depay (Lyon) ou Lautaro Martínez (Inter de Milão), Koeman considerou que “nada está descartado”.

“Penso que uma equipe como o Barcelona está sempre à procura de jogadores para melhorar seu plantel e esta época é igual às outras”, acrescentou. As informações são da agência de notícias AFP.

