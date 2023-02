Grêmio Técnico do Grêmio cobra a direção gremista por Michael, do Al-Hilal

Por Redação O Sul | 20 de fevereiro de 2023

Compartilhe esta notícia:











O atacante está no Al-Hilal desde a temporada de 2022 Foto: Reprodução O atacante está no Al-Hilal desde a temporada de 2022 (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Além dos jogadores contratados no início da temporada, o técnico Renato Portaluppi deseja contar com mais um reforço para o Grêmio. Desde o final da temporada passada, Michael, do Al-Hilal, é o nome desejado pelo ídolo gremista.

Nas últimas entrevistas coletivas, o comandante vem cobrando a direção gremista pela contratação do jogador. No empate, por 0 a 0, contra o São Luiz, não foi diferente. O treinador voltou a falar sobre o assunto.

“Todo dia cobro do presidente. O nome é o Michael, sim. É um jogador que vai acrescentar muito na nossa equipe. Jogador que quebra as linhas e o time do Grêmio iria pra outro patamar”, disse o técnico.

Renato diz ainda entender as condições financeiras do clube gaúcho, mas vê que é indispensável ter um jogador quebrador de linhas como Michael.

“Entendo a parte financeira do clube. Estamos trocando ideias para os dois clubes [Grêmio e Al-Hilal] se acertarem e a gente trazer o Michael porque é difícil quando não tem esse jogador para quebrar as linhas. Principalmente no estadual é indispensável um jogador assim. Às vezes temos dificuldades para entrar na área do adversário, pois não temos esse jogador”, disse o treinador.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Grêmio

https://www.osul.com.br/tecnico-do-gremio-cobra-a-direcao-gremista-por-michael-do-al-hilal/

Técnico do Grêmio cobra a direção gremista por Michael, do Al-Hilal