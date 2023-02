Inter Inter tem interesse no volante Richard Rios, do Guarani

Por Redação O Sul | 20 de fevereiro de 2023

O jogador de 22 anos foi revelado no Flamengo e vem sendo um dos destaques no Campeonato Paulista Foto: Thomaz Marostegan/ Guarani FC O colombiano atua como segundo volante (Foto: Thomaz Marostegan/ Guarani FC) Foto: Thomaz Marostegan/ Guarani FC

O Inter segue a procura de reforços para a temporada de 2023. No momento, o Colorado abriu conversas com o volante Richard Rios, do Guarani. O jogador de 22 anos foi revelado no Flamengo e vem sendo um dos destaques no Campeonato Paulista.

O colombiano atua como segundo volante ou na terceira função do meio-campo. A ideia da contratação do atleta é para a disputa de uma vaga no time do técnico Mano Menezes, mas sem vaga de titular garantida.

Richard foi revelado no ano de 2020 pelo Flamengo, mas não atuou muito pelo time profissional. Em 2021, entrou apenas quatro vezes pelo clube carioca. Na temporada passada, foi emprestado para o Mazatlán do México onde jogou apenas seis meses. Em agosto de 2022, ficou livre no mercado e assinou contrato com o Guarani.

Em 2023, veio a ser peça fundamental no Paulistão. O time de Campinas é o quarto colocado, com 10 pontos em 10 jogos. O volante fez sete partidas na atual temporada e marcou um gol.

