Porto Alegre Conserto de rede pluvial na Borges de Medeiros ocorre nesta quarta-feira em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 20 de fevereiro de 2023

No início de fevereiro, foi realizada a interligação final de novas redes na região Foto: Luciano Lanes/PMPA

O Dmae (Departamento Municipal de Água e Esgotos) inicia nesta quarta-feira (22), o conserto da rede de esgoto pluvial em cerca de 200 metros na avenida Borges de Medeiros, em Porto Alegre, lado ímpar.

O serviço é um reparo da obra de substituição de redes de abastecimento no local. Após a instalação da tubulação de água na avenida, foi identificada a necessidade de manutenção em pontos da rede de drenagem.

No início do mês, foi realizado o entroncamento (interligação) final da nova rede de água. A nova adutora, de diâmetro 315mm, está interligada com a rede de ferro de 300mm existente na avenida Borges de Medeiros, esquina com a rua Jerônimo Coelho. Também ocorreram dois cortes da rede antiga, no encontro da Borges com a rua Fernando Machado, e na Borges com Jerônimo.

“Com as novas tubulações instaladas, a obra já está em fase de conclusão, restando serviços como a substituição dos ramais prediais das lojas e a recomposição do asfalto em três pontos da Borges, nas esquinas da Borges com a Jerônimo Coelho e com a Fernando Machado, e embaixo do viaduto”, informa o diretor-geral do Dmae, Maurício Loss.

Obra

Os trabalhos de extensão e substituição de redes de água no Viaduto Otávio Rocha, iniciados em novembro de 2022, beneficiam diretamente 1,4 mil pessoas, com investimento de cerca de R$ 345 mil. A intervenção faz parte do conjunto de melhorias previsto pela prefeitura para a revitalização do viaduto.

As redes antigas, em ferro fundido do ano de 1970, foram trocadas por novas tubulações em Pead (polietileno de alta densidade), qualificando o abastecimento de água da Região Centro do Orçamento Participativo. No total, foram substituídos 812 metros no leito da via, nos dois lados da avenida Borges, desde a Jerônimo Coelho até a Fernando Machado.

