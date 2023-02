Política Polícia Federal pede ao Supremo para investigar origem de dinheiro e carros encontrados na casa do ex-deputado Daniel Silveira

Por Redação O Sul | 20 de fevereiro de 2023

Caso está sob sigilo no Supremo. Delegado quer autorização para fazer levantamento patrimonial de ex-deputado (foto) Foto: Maryanna Oliveira/Câmara dos Deputados

A PF (Polícia Federal) pediu ao STF (Supremo Tribunal Federal) a abertura de um inquérito para investigar a origem de R$ 257 mil apreendidos na casa do ex-deputado Daniel Silveira (PTB-RJ) e de quatro veículos encontrados no local.

Silveira voltou a ser preso no início do mês, em Petrópolis, na região Serrana do Rio de Janeiro, por ordem do ministro Alexandre de Moraes, do STF. A prisão preventiva foi decretada por descumprimento de medidas cautelares definidas pelo tribunal – como o uso de tornozeleira eletrônica e a proibição de usar redes sociais.

Na época, a PF encontrou mais de R$ 257 mil e quatro carros que estão em nomes de outras pessoas. A reportagem apurou que a mochila com a maior parte do dinheiro estava em um desses veículos. A PF não encontrou registro de um dos carros na base de dados disponível.

Aos policiais, Silveira alegou que os veículos ainda estavam em processo de transferência e que o dinheiro eram saques em espécie de valores da sua conta pagamento.

O pedido de investigação da PF está sob sigilo no STF e será analisado por Moraes. Uma das primeiras medidas solicitadas pela PF é o levantamento patrimonial de Silveira.

O ex-deputado deve ao menos R$ 4,3 milhões em multas por descumprimento de medidas cautelares em 175 ocasiões. Ele deixou de usar a tornozeleira eletrônica, concedeu entrevistas e usou as redes sociais enquanto estava proibido pelo STF.

Silveira foi condenado pelo STF, em abril de 2022, por estímulo a atos antidemocráticos e ataques a autoridades e instituições. A pena foi de 8 anos e 9 meses de prisão. Um dia após o julgamento, o ex-presidente Jair Bolsonaro concedeu um indulto individual, perdoando a condenação.

