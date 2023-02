Política “Vamos fazer parcerias para recuperar os estragos”, diz Lula em visita a São Sebastião, no litoral de São Paulo

Por Redação O Sul | 20 de fevereiro de 2023

No domingo (19), o governo federal reconheceu estado de calamidade na região de São Sebastião, em edição extra do Diário Oficial da União Foto: Reprodução/TV No domingo (19), o governo federal reconheceu estado de calamidade na região de São Sebastião, em edição extra do Diário Oficial da União Foto: Reprodução/TV

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) visita, na tarde desta segunda-feira (20), a cidade de São Sebastião, uma das mais afetadas pelas fortes chuvas que atingiram o litoral de São Paulo no fim de semana.

A comitiva presidencial conta com a participação de 13 ministros, incluindo Waldez Góes (Integração e do Desenvolvimento Regional), Paulo Pimenta (Secretaria de Comunicação Social), Márcio Macêdo (Secretaria-Geral da Presidência da República), Alexandre Padilha (Secretaria de Relações Institucionais), Jader Filho (Cidades), Renan Filho (Transportes), Márcio França (Portos e Aeroportos) e Ana Moser (Esporte).

Após sobrevoar a região atingida, o presidente conversou com a imprensa. Lula destacou que a tragédia no litoral paulista uniu os governos federal, estadual e municipal.

“Posso garantir que meus ministros, governador, estarão dispostos a conversar para que a gente compartilhe, para que a gente faça uma parceria para recuperar efetivamente, de verdade, o estrago que a chuva fez aqui em São Sebastião”, disse Lula.

Até o momento, foram confirmadas 36 mortes, sendo 35 em São Sebastião e uma em Ubatuba. Os temporais deixaram mais de 1.730 desalojados e 766 desabrigados, de acordo com o governo estadual. No domingo (19), o governo federal reconheceu estado de calamidade na região de São Sebastião, em edição extra do Diário Oficial da União.

Lula destacou o investimento na construção de moradias para a população afetada em áreas seguras. Ao prefeito de São Sebastião, Felipe Augusto, Lula afirmou que será preciso preparar as despesas que serão necessárias para a reconstrução das áreas afetadas da cidade. “Essa conta tem que ser apresentada para o governo federal, para o governo estadual e para o próprio prefeito”, disse o presidente.

Impactos das chuvas

Mais de 500 pessoas, entre servidores das forças de segurança e resgate do governo do estado de São Paulo, das Forças Armadas, da Polícia Federal, da prefeitura municipal de São Sebastião e voluntários, seguem empenhadas nas ações de resgate, salvamento e identificação das vítimas das fortes chuvas que atingiram o litoral Norte ao longo do fim de semana.

“O governo do estado decretou situação de calamidade pública para que pudesse fazer imediatamente a primeira liberação de recursos para fazer frente às primeiras despesas. Liberamos ontem 7 milhões de reais para os municípios, deslocamos para cá equipamentos e efetivo de maneira que a gente constituísse uma grande operação”, detalhou o governador Tarcísio de Freitas à imprensa.

O município de São Sebastião, principalmente na região da Costa Sul, foi o mais afetado pelos temporais. As regiões da Barra do Sahy e Juquehy estão isoladas em razão das quedas de barreiras ao longo da rodovia. Os serviços de água, luz e telefonia estão comprometidos em razão da queda de postes e o carreamento de sedimentos para as estações de tratamento de água.

