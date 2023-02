O Grêmio empatou contra o São Luiz, por 0 a 0, na tarde deste sábado (18), pela oitava rodada do Gauchão. Com isso, acabou perdendo os 100% de aproveitamento na competição. Após a partida, em entrevista coletiva, o treinador falou que não gostou do jogo, mas lembrou que está na frente do maior rival, o Inter.

Com o resultado, o Tricolor está invicto no Campeonato Gaúcho e na liderança isolada com 22 pontos. Já o Inter é o segundo colocado, com 16 pontos. Renato destacou que o seu time teve apenas 15 a 20 minutos bons, mas depois acabou não proporcionando grandes jogadas e acabou se igualando ao São Luiz.

“O jogo, tecnicamente não foi muito bom, não proporcionou grandes jogadas. Tivemos 15 ou 20 minutos bons, fizemos boas jogadas, depois o jogo se igualou. Sabíamos que jogariam desta forma. Não conseguimos fazer o gol, mas faz parte. Não deixa de ser um bom resultado. O São Luiz está brigando contra o rebaixamento. A equipe não estava entrosada e não deixa de ser bom. Importante que ficamos seis pontos na frente do maior rival”, disse Renato.

Além das estreias de novos reforços, Renato levou sete garotos da base. Na etapa final, colocou os garotos na partida e disse que viu pontos positivos e negativos.