Por Redação O Sul | 20 de fevereiro de 2023

Enner Valencia é o sonho, mas tem conversas avançadas para renovar com o Fenerbahçe Foto: Reprodução Enner Valencia é o sonho, mas tem conversas avançadas para renovar com o Fenerbahçe (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

Após anunciar Aránguiz, o Inter busca um novo camisa 9. O sonho da vez é o centroavante Enner Valencia, do Fenerbahçe, mas a contratação do jogador, no momento, é tratada como improvável. O equatoriano está em conversas avançadas para renovar com o clube turco.

Depois de não acertar a negociação com Borré, a diretoria colorada concentrou em Enner Valencia. O jogador tem contrato até o meio do ano e já poderia assinar um pré-contrato com qualquer clube. O Colorado tenta convencê-lo a fechar um acordo para a janela do meio da temporada.

O empresário do centroavante nega as conversas com o clube gaúcho. Ainda reforça que o desejo do atleta é ficar no Fenerbahçe. Além da proposta do Inter, o jogador possui outras propostas. Na atual temporada, são 23 gols em 30 jogos.

