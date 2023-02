Polícia Mais de R$ 6 milhões em cocaína são apreendidos na BR-116, em São Leopoldo, no Vale do Sinos

Por Redação O Sul | 20 de fevereiro de 2023

Motorista de Foz do Iguaçu foi preso em flagrante por tráfico de drogas Foto: PRF/Divulgação Motorista de Foz do Iguaçu foi preso em flagrante por tráfico de drogas | Foto: PRF / Divulgação / Foto: PRF/Divulgação

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) apreendeu mais de R$ 6 milhões em cocaína na BR-116, em São Leopoldo, no Vale do Sinos. O flagrante ocorreu na noite deste domingo (19).

Cerca de 34 quilos da droga estavam sendo transportados escondidos em compartimentos ocultos de um Ford Fiesta, emplacado no Paraná. Os tabletes de entorpecente estavam ocultos no espaço do airbag do painel e no tanque de combustível.

O motorista, um paranaense de 31 anos, de Foz do Iguaçu, na fronteira com Ciudad del Este, no Paraguai, não tinha até então antecedentes criminais. Preso por tráfico de drogas, ele confessou que era a primeira vez que fazia esse transporte e que ganharia R$ 30 mil pelo “serviço”.

