Grêmio Técnico do Grêmio comanda treino com portões fechados em São Paulo

Por Redação O Sul | 16 de setembro de 2023

Compartilhe esta notícia:











Atividade aconteceu na manhã deste sábado, no interior paulista Foto: Lucas Uebel/Grêmio Atividade aconteceu na manhã deste sábado, no interior paulista (Foto: Lucas Uebel/Grêmio) Foto: Lucas Uebel/Grêmio

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Focado no duelo desta segunda-feira (18), diante do Corinthians, em jogo adiado válido pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Grêmio voltou aos trabalhos na manhã deste sábado (16). O treino foi no Bourbon Atibaia, no interior paulista, para mais um dia de preparação visando o confronto.

Com portões fechados, o grupo realizou treinamentos físicos e técnicos. Após a parte inicial, de atividades conduzidas pelo preparador Reverson Pimentel, o comandante gremista, Renato Portaluppi, propôs um treinamento técnico, buscando trabalhar transições e criação de jogadas em campo reduzido.

Depois desta atividade, os atletas que disputaram os 90 minutos da partida diante do Bragantino seguiram com os trabalhos de recuperação iniciados, enquanto os demais participaram de outro treino técnico em espaço reduzido.

Conforme boletim médico divulgado nesta manhã, o atleta Felipe Carballo teve constatada lesão grau I do ligamento cruzado medial do joelho direito e permaneceu junto à fisioterapia, em tratamento.

Antes do confronto com o Corinthians, o Grêmio ainda realiza um último treinamento, marcado para a manhã deste domingo (17), às 10h, no Bourbon Atibaia, quando o técnico gremista fará os últimos ajustes na equipe que entrará em campo, na segunda-feira. Após o treino, a delegação almoça na cidade paulista e embarca rumo a capital São Paulo, palco do confronto.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Grêmio

https://www.osul.com.br/tecnico-do-gremio-comanda-treino-com-portoes-fechados-em-sao-paulo/

Técnico do Grêmio comanda treino com portões fechados em São Paulo

2023-09-16