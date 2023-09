Inter Inter treina seguindo a preparação para a partida contra o Athletico-PR pelo Brasileirão

Por Redação O Sul | 16 de setembro de 2023

Compartilhe esta notícia:











Inter visita o o Athletico-PR na Ligga Arena, em Curitiba, na próxima quinta-feira (21), às 19h30min Foto: Ricardo Duarte/Inter Inter visita o o Athletico-PR na Ligga Arena, em Curitiba, na próxima quinta-feira (21), às 19h30min. (Foto: Ricardo Duarte/Inter) Foto: Ricardo Duarte/Inter

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Após vitória de virada na última quarta-feira (13), diante do São Paulo, no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, o Inter segue trabalhando tendo em vista a 24ª rodada do Brasileirão 2023. O clube gaúcho visitará o Athletico-PR na Ligga Arena, em Curitiba, na próxima quinta-feira (21), às 19h30min.

No CT Parque Gigante, os jogadores fizeram trabalhos de posse de bola, pressão, além de um treino técnico-tático em campo reduzido.

Venda de ingressos para partida contra o Fluminense

O Fluminense informou que a partir da próxima quarta-feira (20), às 12h, torcedores sócios do Inter poderão garantir presença no jogo de ida da semifinal da Libertadores através do site futebolcard.com.

Mediante disponibilidade, a venda para demais torcedores do clube gaúcho começará no dia 22. A comercialização de entradas via internet ocorrerá até as 15h da data da partida.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Inter

https://www.osul.com.br/inter-treina-seguindo-a-preparacao-para-a-partida-contra-o-athletico-pr-pelo-brasileirao/

Inter treina seguindo a preparação para a partida contra o Athletico-PR pelo Brasileirão

2023-09-16