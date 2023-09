Grêmio Renato e Reinaldo estão liberados para o jogo do Grêmio contra o Corinthians pelo Brasileirão

Por Redação O Sul | 16 de setembro de 2023

Compartilhe esta notícia:











Técnico (E) e lateral-esquerdo haviam sido suspensos por quatro jogos por expulsões no duelo contra o Santos Foto: Reprodução/Grêmio Técnico e lateral-esquerdo haviam sido suspensos por quatro jogos por expulsões no duelo contra o Santos (Foto: Reprodução/Grêmio) Foto: Reprodução/Grêmio

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Grêmio conseguiu um efeito suspensivo no STJD (Superior Tribunal de Justiça Desportiva do Futebol) para o técnico Renato Portaluppi e o lateral-esquerdo Reinaldo.

Sendo assim, os dois poderão enfrentar o Corinthians, na próxima segunda-feira (18). O duelo contra o Timão acontece na Neo Química Arena, às 21h, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro.

A informação foi dada pelo vice de futebol, Antônio Brum, na concentração do Tricolor, em Atibaia, no interior de São Paulo. De acordo com o dirigente, a dupla gremista está liberada até o próximo julgamento do STJD.

O julgamento foi realizado na última quinta-feira (14), no Rio de Janeiro. O STJD aplicou a pena mais multa de R$ 1 mil para a dupla. Renato e Reinaldo foram incluídos no artigo 243-F do CBJD (Código Brasileiro de Justiça Desportiva): “ofender alguém em sua honra, por fato relacionado diretamente ao desporto”.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Grêmio

https://www.osul.com.br/renato-e-reinaldo-estao-liberados-para-o-jogo-do-gremio-contra-o-corinthians-pelo-brasileirao/

Renato e Reinaldo estão liberados para o jogo do Grêmio contra o Corinthians pelo Brasileirão

2023-09-16