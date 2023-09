Inter Inter empresta capitão do time sub-20 para clube da quarta divisão de Portugal

Por Redação O Sul | 16 de setembro de 2023

A jovem promessa sai por empréstimo para adquirir experiência e ganhar ritmo de jogo Foto: Jota Finkler/Inter A jovem promessa sai por empréstimo para adquirir experiência e ganhar ritmo de jogo (Foto: Jota Finkler/Inter) Foto: Jota Finkler/Inter

O Inter confirmou o empréstimo do lateral-esquerdo e capitão do time sub-20, Vinicius Rangel, ao Louletano, da quarta divisão de Portugal. A ida para o futebol europeu tem com objetivo dar rodagem, experiência e ritmo de jogo ao jogador.

O atleta de 19 anos está na Europa para assinar contrato por um ano. Não existe opção de compra para o clube português. O lateral tem contrato com o Inter até o final da temporada de 2026.

A chegada recente do lateral Dalbert tirou qualquer possibilidade do garoto ser utilizado pelo técnico Eduardo Coudet neste ano. O treinador argentino conta com Renê, Thauan Lara e De Pena, improvisado.

Rangel chegou do Athletico na temporada de 2021 e ganhou destaque nas categorias inferiores. O jovem atuou na lateral esquerda e na ponta. Titular e capitão da equipe sub-20, disputou 23 jogos no ano, com 1985 minutos em campo, marcou seis gols e deu uma assistência.

