Por Redação O Sul | 16 de setembro de 2023

Jogador passou por exame e foi constatado com lesão grau um Foto: Lucas Uebel/Grêmio Jogador passou por exame e foi constatado com lesão grau um (Foto: Lucas Uebel/Grêmio) Foto: Lucas Uebel/Grêmio

O Grêmio informou na manhã deste sábado (16) que o volante Felipe Carballo teve constatada lesão grau um no ligamento colateral medial do joelho direito. O clube gaúcho não deu prazo para recuperação, mas é desfalque certo para a partida contra o Corinthians, nesta segunda-feira (18).

O técnico Renato Portaluppi iniciou a preparação para o duelo desta segunda-feira com uma baixa no elenco. Titular contra o Bragantino, Carballo foi submetido à exame de ressonância magnética em Atibaia e foi diagnosticado com uma lesão ligamentar no joelho direito.

O volante deixou a derrota da última quinta-feira (14) ainda no intervalo depois de defender a seleção uruguaia pela Eliminatórias da Copa do Mundo. O técnico gremista tem à disposição os volantes Ronald e Mila.

Porém, um dos cotados para entrar no time é Everton Galdino. O atacante entrou aberto pelo lado direito contra o Bragantino e terminou jogando como volante, ao lado de Villasanti.

O Grêmio visita o Timão, em duelo atrasado da 15ª rodada do Brasileirão. A bola rola a partir das 21h, na Neo Química Arena, em São Paulo.

