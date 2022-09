Grêmio Técnico do Grêmio começa a trabalhar mudanças no time titular em treino

Por Redação O Sul | 13 de setembro de 2022

Compartilhe esta notícia:











O técnico Renato Portaluppi reuniu o grupo gremista no centro do campo e conversou por cerca de dez minutos Foto: Lucas Uebel/Grêmio Foto: Lucas Uebel/Grêmio

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Depois de se representar na tarde desta segunda-feira (12), esta terça-feira (13) foi de trabalho para o plantel do Grêmio no CT Luiz Carvalho, em Porto Alegre. O foco é o jogo da próxima sexta-feira (16), contra o Novorizontino, em São Paulo, válido pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B.

Antecipando o aquecimento, o técnico Renato Portaluppi reuniu o grupo no centro do campo e conversou por cerca de dez minutos. Na sequência, realizou trabalho físico orientado pelo preparador Réverson Pimentel.

Antes do treino com bola, o auxiliar técnico, Alexandre Mendes, comandou um exercício diferente, priorizando o raciocínio rápido e a tomada de decisão. Ele colocou o grupo em fila indiana sobre uma linha e em constante movimento.

A primeira parte do treino com bola foi em campo reduzido, com enfrentamento de dois times, em apenas dois toques. Movimentação intensa e a prioridade pela posse de bola em um espaço congestionado no setor defensivo. Muita participação dos goleiros jogando com os pés.

Na segunda parte, o grupo foi dividido em três times que se enfrentavam alternadamente em ataque contra defesa em bolas levantadas lateralmente na área. Voltando de lesão, Jhonata Robert foi a novidade e o zagueiro Kannemann correu em volta do gramado.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Grêmio