Por Redação O Sul | 13 de setembro de 2022

No duelo contra o Cuiabá foram 14 finalizações do Inter Foto: Ricardo Duarte/Inter Foto: Ricardo Duarte/Inter

Com a vitória em cima do Cuiabá no último sábado (10), o Inter assumiu a vice-liderança do Campeonato Brasileiro. Um dos grandes trunfos da equipe comandada pelo técnico Mano Menezes para chegar tão alto na tabela tem sido a grande eficiência nas finalizações.

No duelo contra o Dourado foram 14 finalizações do Inter contra apenas uma do time visitante. O Cuiabá é o time do Brasileirão que menos foi eficiente até aqui.

A equipe balança as redes a cada 17 tentativas. Entre todas as equipes das séries A e B da competição nacional, o Brusque ocupa a última colocação como o pior ataque.

No momento, o time de Mano Menezes tem 26 jogos, 12 vitórias, 10 empates, 41 gols marcados e 25 gols sofridos.

