Por Redação O Sul | 12 de outubro de 2022

O treinador gremista Renato Portaluppi aproveitou o turno para fazer testes na equipe Foto: Reprodução/Internet Foto: Reprodução/Internet

Na manhã desta quarta-feira (12), os jogadores do Grêmio voltaram o CT Presidente Luiz Carvalho, em Porto Alegre. As atividades visam o confronto do Tricolor contra o Bahia, no domingo (16), na Arena do Grêmio, às 16h, pela Série B do Brasileirão. O treinador gremista Renato Portaluppi aproveitou o turno para fazer testes na equipe, mas sem divulgar quem irá entrar em campo na Arena.

Com o treinamento realizado nesta quarta-feira, o Grêmio completa três dias de preparação seguidos. O treinador vem testando diversas formações, separando em duas equipes, como já tinha acontecido na terça-feira (11).

O treino foi realizado com enfoque em ataque contra defesa. Renato parou algumas vezes as situações para poder explicar para os jogadores o que poderia ou não ser feito. Nos últimos momentos das atividades, o goleiro Brenno acabou saindo mais cedo após um choque com o centroavante Elkeson. O goleiro saiu com uma proteção na orelha.

Nesta quinta-feira (13), o elenco gremista volta aos treinos. As atividades gremistas serão fechadas tanto na sexta-feira (14) e no sábado (15).

