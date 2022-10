Economia Ministro da Economia critica o Fundo Monetário Internacional após instituição indicar gastos desnecessários com auxílio

Por Redação O Sul | 12 de outubro de 2022

"Eu acho interessantíssimo isso. Quer dizer, há seis meses, estava todo mundo falando que os brasileiros estão passando fome e aí o FMI diz que o gasto poderia ser menor", disse Guedes Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil (Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil) Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

O ministro da Economia, Paulo Guedes, disse que o FMI (Fundo Monetário Internacional) “tem de falar menos besteira” ao comentar os cálculos do organismo que indicam que o governo brasileiro poderia ter gasto metade do que foi despendido com o auxílio emergencial durante a crise da Covid-19.

No lugar de “puxar a orelha” do Brasil, afirmou, o FMI deveria alertar os Estados Unidos e a Europa que “estão dormindo no volante”, em referência às dificuldades em termos de crescimento e da escalada da inflação.

“Eu acho interessantíssimo isso. Quer dizer, há seis meses, estava todo mundo falando que os brasileiros estão passando fome e aí o FMI diz que o gasto poderia ser menor”, disse Guedes, a jornalistas, após participar de uma conferência do JP Morgan, que acontece em meio às reuniões anuais do FMI e do Banco Mundial, em Washington. “O FMI tem de falar menos besteira e trabalhar um pouco mais para alertar os americanos, os europeus, né?”, emendou.

Segundo Guedes, enquanto o Fundo está “puxando a orelha” do Brasil, o País está crescendo mais e sua inflação está mais baixa. Depois de criticar o organismo, Guedes aliviou o tom. “Eu não acho que o FMI está de má vontade com o Brasil, mas está errando tecnicamente”, acrescentou.

O ministro disse ainda que o governo brasileiro tem “muito orgulho” dos gastos feitos com o pagamento do auxílio e que permitiram reduzir os índices de pobreza no País.

O FMI reconhece que, sem o auxílio emergencial, o Brasil teria vivido uma perda de renda maior. Em um cenário alternativo, apontou, porém, que um programa com benefícios menores, de cerca de um terço do valor concedido, ainda protegeria a população em geral, mas a um custo 50% menor, conforme o relatório Monitor Fiscal, que avalia a situação das contas públicas dos países-membros, publicado nesta quarta-feira (12).

Guedes disse ainda que os EUA e países da Europa estão “dormindo no volante”. Enquanto o Brasil está bem, eles não estão, na visão do ministro, fazendo um “bom trabalho”. “Os EUA e a Europa têm de se olhar mais no espelho. Eles estão dormindo no volante”, disparou.

O ministro brasileiro afirmou ainda que não acredita em intervenção no mercado de câmbio. Segundo ele, se uma moeda cai em relação ao dólar, é porque não estão fazendo um bom trabalho. “A moeda brasileira é provavelmente a que está valendo mais contra o dólar este ano. Estamos no caminho certo”, disse, ao falar à imprensa estrangeira, acrescentando que o próprio dólar deveria estar mais fraco em meio à situação dos EUA.

