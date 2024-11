Inter Técnico do Inter confirma desfalque para a partida contra o Fluminense no Brasileirão

Por Redação O Sul | 6 de novembro de 2024

Roger (foto) confirmou que Fernando segue fora e que Rômulo permanece como titular no time Foto: Ricardo Duarte/Inter Roger confirma que Fernando segue fora e que Rômulo permanece como titular. (Foto: Ricardo Duarte/Inter) Foto: Ricardo Duarte/Inter

Após a vitória do Inter sobre o Criciúma por 2 a 0 nesta terça-feira (05), pelo Brasileirão, Roger Machado confirmou que Fernando, que está se recuperando de lesão, segue fora do time na partida contra o Fluminense na próxima sexta-feira (08), às 19h, no Beira-Rio, em Porto Alegre.

O jogador, que não atua desde o Gre-Nal, está com uma lesão na panturrilha direita. “O Fernando está no processo de retorno, mas penso que para o jogo de sexta não vai ter condição ainda. No Gre-Nal corremos um risco calculado, para tê-lo em parte, e a gente sabia que poderia ter algum tipo de problema em função disso. Não vamos tê-lo para esse jogo, com certeza”, explicou o técnico.

Rômulo deve seguir como titular na equipe do Colorado e Roger diz que o jogador tem evoluído defensivamente. “Está evoluindo no outro momento do jogo, que é no momento ofensivo. Para que ele tenha um pouco mais de facilidade, a gente abre uma linha de três para que ele consiga pegar o jogo de frente. O jovem está aprendendo com o Fernando na função e tenho certeza que vai evoluir muito mais, além de ter nos ajudado”, elogiou.

