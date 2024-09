Inter Técnico do Inter revela otimismo após sequência de vitórias no Campeonato Brasileiro

Por Redação O Sul | 23 de setembro de 2024

Inter vai brigar por vaga na Libertadores. Na foto, o técnico Roger Machado Foto: Ricardo Duarte/Internacional Inter vai brigar por vaga na Libertadores. (Foto: Ricardo Duarte/Internacional) Foto: Ricardo Duarte/Internacional

Após a vitória contra o São Paulo na noite deste domingo (22), o técnico Roger Machado revelou otimismo com desempenho do Inter nas últimas partidas. A equipe vem de quatro vitórias seguidas e seis partidas de invencibilidade.

“Esta vitória demonstra maturidade do time. Não começamos bem. O São Paulo começou dominando, com a pressão natural do mandante. As peças desencaixavam e o São Paulo ficava com a bola pelas pontas. Fez o gol e poderia fazer o segundo. Encontramos o timing, o Jandrei não fazer o lançamento com a bola parada, mas rolando, que nos dava vantagem de primeira e segunda bolas”, disse o treinador durante entrevista coletiva.

O Inter agora se prepara para partida contra o Red Bull Bragantino na próxima quarta-feira (25), às 19h, No no estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista. O jogo é da rodada atrasada no Brasileirão. É possível que a equipe não conte com o zagueiro Gabriel Mercado que saiu lesionado no jogo contra o São Paulo.

2024-09-23