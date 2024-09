Brasil Gusttavo Lima demonstra “alarmante falta de consideração pela Justiça”, diz juíza

Por Redação O Sul | 23 de setembro de 2024

O trecho consta na decisão que determina a prisão do cantor. Foto: Reprodução O trecho consta na decisão que determina a prisão do cantor. (Foto: Reprodução/Instagram) Foto: Reprodução

Andréa Calado da Cruz, juíza da 12ª Vara Criminal da Capital, do Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJ-PE), afirma que Gusttavo Lima “demonstra uma alarmante falta de consideração pela Justiça”. O trecho consta na decisão desta segunda-feira (23) que determina a prisão do cantor.

A juíza entende que o sertanejo tem uma “intensa” relação financeira com os outros investigados na Operação Integration, que combate crimes de lavagem de dinheiro e prática de jogos ilegais. A relação envolve “movimentações suspeitas” e a conexão da empresa do cantor com a rede de lavagem de dinheiro. Para a Justiça, as evidências sugerem um comprometimento “que não pode ser ignorado”.

Na decisão, a juíza relembra que, no início do mês, os foragidos José André da Rocha Neto e Aislla Sabrina Henriques Truta Rocha estavam juntos de Gusttavo Lima em uma aeronave com destino à Grécia. O casal não voltou da viagem, o que é interpretado como uma forma de evitar a Justiça ao permanecer na Europa.

“Ninguém pode escapar de suas responsabilidades, independentemente de sua riqueza ou influência”, afirma o documento. A decisão ressalta que o dinheiro não deve servir como um escudo contra a impunidade, nem como uma forma de evitar obrigações legais.

Além do pedido de prisão, a Justiça também determinou a apreensão do passaporte do cantor. Ainda na decisão, a juíza destacou que o cantor demonstra “alarmante falta de consideração pela Justiça”. Segundo o TJPE, o processo tramita em segredo de Justiça, pelo fato de o caso estar em fase inicial de inquérito policial.

No início do mês, uma aeronave em nome da empresa Balada Eventos e Produções LTDA., que tem Gusttavo Lima como sócio, foi apreendida. Segundo registro na Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC), o avião Cessna 560XLS comporta até 9 passageiros e atua em serviços aéreos privados, não podendo operar táxi aéreo.

Na ocasião, Gusttavo Lima disse: “Honra e honestidade são as únicas coisas que tive na vida. Isso não se negocia”. A determinação da prisão ocorre na mesma investigação onde a influenciadora Deolane Bezerra foi presa.

Conforme os investigadores, uma organização criminosa teria movimentado R$ 3 bilhões provenientes de jogos ilegais. A investigação começou em dezembro de 2022, após a apreensão de aproximadamente R$ 180 mil. Desde então, a operação vem ampliando o leque de informações e dados coletados. No último dia 4, uma grande operação ocorreu com diversos alvos.

