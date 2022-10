Futebol Técnico do Palmeiras, Abel Ferreira adota cautela e evita clima de “já ganhou”

Por Redação O Sul | 23 de outubro de 2022

Técnico afirmou que "respeita todos os adversários" e quer time focado até o final da competição. (Foto: Cesar Greco)

O técnico Abel Ferreira e o elenco do Palmeiras estão adotando muita cautela quando o assunto é o título do Campeonato Brasileiro, seja porque ainda faltam cinco rodadas, seja por respeito ao adversário. O português falou especificamente sobre esse segundo ponto na entrevista coletiva após a vitória por 3 a 0 sobre o Avaí, na noite de sábado (22), no Allianz Parque.

“Eu respeito sempre os nossos adversários e é isso que nós temos que continuar a fazer, como fizemos hoje. Jogar cada jogo de forma séria e continuar com a consistência do nosso trabalho. Com calma, confiança, muito trabalho. Nota-se essa ansiedade na equipe, uma pressa de querer resolver rapidamente o jogo, mas o importante é chegar ao final do jogo com um bom jogo, bem-feito”, iniciou o treinador, que foi mais duro em outro momento, ao falar sobre o peso da imprensa na questão.

“Quem fala isso são vocês (imprensa), são legítimas as perguntas que vocês fazem, mas eu, pessoalmente, não gosto, isso para mim é uma falta de respeito para quem vem atrás, mas isso é minha opinião, porque não devemos desvalorizar nosso adversário. É uma reflexão que temos que fazer e temos que continuar a fazer o nosso caminho, jogo a jogo. Digo aos meus jogadores para não ouvir as perguntas de vocês, não ir atrás das suas cantigas e continuarem a focar no que fazem diariamente, porque é isso que eles controlam e eu controlo”, complementou.

O treinador também avaliou o jogo, que deixou o Verdão 10 pontos à frente do segundo colocado, o Inter, que empatou com o Coritiba neste domingo (23).

“A experiência me diz que, dentro de cada jogo, há vários momentos, há vários jogos dentro do mesmo jogo. Entramos fortes, conseguimos fazer um gol, a seguir o nosso adversário reage, o gol é um fator que provoca reação, seja na equipe que está ganhando ou na que está perdendo. Deixamos de manter nossos momentos de pressão e, às vezes, ao fazer gol muito cedo, acontece isso, já fizemos e agora vamos tentar controlar, é quase inconsciente ao jogador. A verdade é que fomos em busca do segundo, não conseguimos, mas conseguimos depois na segunda parte”, falou.

“Dentro de um jogo há vários jogos, e quando temos o nosso momento do jogo, temos que apanhar e apanhamos na segunda parte, porque fizemos dois e podíamos ter feito muito mais, fizemos transições e o resultado deveria ter sido outro pelo volume criado. Resumidamente, o jogo tem vários momentos e nós temos que entendê-los, e o nosso adversário tem sempre a esperança de conseguir vir aqui e poder fazer qualquer coisa. Mas acho que nossa equipe foi bem e eliminou isso”, finalizou.

A próxima “final” do Verdão será já nesta terça-feira (25), diante do Athletico-PR, na Arena da Baixada, pela 34ª rodada. Será o reencontro das equipes após a disputa das semifinais da Libertadores, quando o time de Abel Ferreira acabou eliminado.

