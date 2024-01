Inter Técnico Eduardo Coudet reclama do gramado do 19 de Outubro após o empate do Inter no Gauchão

Por Redação O Sul | 25 de janeiro de 2024

Compartilhe esta notícia:











Treinador colorado entende que o gramado forçou o excesso de bolas alçadas na grande área Foto: Ricardo Duarte/Inter Treinador colorado entende que gramado forçou o excesso de bolas alçadas na grande área (Foto: Ricardo Duarte/Inter) Foto: Ricardo Duarte/Inter

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Um dos motivos para o Inter ter um baixo rendimento na partida contra o São Luiz, nesta quarta-feira (24), segundo o técnico Eduardo Coudet, foi o gramado do estádio 19 de Outubro. Conforme o comandante colorado, o gramado prejudicou a troca de passes e a construção de jogadas.

O treinador disse que é importante fazer o rodízio de times no início da temporada pensando nas questões físicas, mas o futebol apresentado na partida contra o São Luiz não foi o desejado.

“O ideal é rodar e ganhar. Tentamos não perder jogadores. A partida foi muito feia. Foi o primeiro jogo de muitos jogadores, um campo muito ruim. Sobretudo o primeiro tempo, a bola por cima”, disse Coudet.

“A bola parada emparelha tudo. Precisamos ter cuidado. Não sofremos e eles não chutaram. Isso foi positivo. O jogo foi feio. Muito difícil de jogar. Nos últimos 20 minutos, melhoramos com a entrada de jogadores descansados e criamos chances”, completou o treinador.

Com o gramado irregular, segundo Coudet, prejudicou o Colorado em algumas jogadas, explicando assim as diversas jogadas por cima em direção à grande área.

“Hoje tivemos dificuldades, segunda bola. Não temos um time para esta especialidade. Buscamos sempre ter três meias e dois atacantes, mas temos de nos adaptar. Não trabalho a semana toda para os dois centroavantes pularem e brigar pelo rebote, mas temos sempre de ganhar. É natural. Com este campo e muitos estreando não era a melhor forma”, disse Coudet.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Inter

https://www.osul.com.br/tecnico-eduardo-coudet-reclama-do-gramado-do-19-de-outubro-apos-o-empate-do-inter-no-gauchao/

Técnico Eduardo Coudet reclama do gramado do 19 de Outubro após o empate do Inter no Gauchão

2024-01-25