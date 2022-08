Expointer “Técnico Especialista em Agro” é uma das distinções do Troféu Destaques do Agro

Por Redação O Sul | 28 de agosto de 2022

Para a seleção, será levado em conta o trabalho de estruturação de projetos técnicos no setor. Foto: Reprodução Foto: Reprodução

Parceria da Rede Pampa e do Banrisul, o Troféu Destaques do Agro, por meio da sua categoria “Técnico Especialista em Agro”, busca reconhecer técnicos especialistas em agronegócio que tenham se destacado ao longo do ano agrícola. A cerimônia de premiação acontece durante a Expointer 2022, no dia 1º de setembro, às 20h, na Casa da Rede Pampa.

Para a seleção, será levado em conta o trabalho de estruturação de projetos técnicos, com alta performance e eficiência na geração de projetos ou no desenvolvimento de métodos, sistemas e parâmetros utilizados pelo banco na contratação de crédito para o setor. Portanto, iniciativas que agreguem valor, melhorando a experiência do cliente no banco e a rentabilidade do negócio.

O evento será transmitido ao vivo pelo canal da TV Pampa no YouTube e pela Rádio Liberdade (83,3 FM e 99,7 FM) e retransmitido nas geradoras e retransmissoras no dia 11 de setembro.

