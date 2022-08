Expointer Expointer conta com unidade de vacinação contra a Covid-19, pólio e gripe

Por Redação O Sul | 28 de agosto de 2022

Governador visitou o estande de vacinação na feira. Foto: Itamar Aguiar/Palácio Piratini Foto: Itamar Aguiar/Palácio Piratini

A 45ª edição da Expointer conta com uma unidade fixa de vacinação contra a Covid-19, pólio e gripe (influenza). O serviço estará disponível durante todos os dias do evento, até o dia 4 de setembro, no Parque de Exposições Assis Brasil.

As doses oferecidas são destinadas aos públicos infantil e adulto. O estande ficará montado na praça central do parque, próximo ao Pavilhão Internacional, com funcionamento das 9h às 18h, diariamente. A Secretaria da Saúde (SES) disponibilizou os insumos para a organização do ponto de vacinação. Foram entregues ao município de Esteio seringas, carteiras de vacinação e doses extras de vacinas.

As imunizações que estão disponíveis na Expointer contemplam a vacina contra a poliomielite (paralisia infantil), para crianças de um a quatro anos; contra a Covid-19 pediátrica (Pfizer infantil), que pode ser aplicada em crianças entre cinco e 11 anos (1ª e 2ª doses); contra a Covid-19 adulta (Pfizer), com aplicação de 1ª, 2ª e 3ª doses para maiores de 12 anos e 4ª dose para maiores de 30 anos. Também serão aplicadas vacinas contra a gripe (Influenza trivalente), disponível ao público geral (acima dos seis meses de idade).

De acordo com a chefe da Divisão de Vigilância Epidemiológica do Centro Estadual de Vigilância em Saúde (Cevs), Tani Ranieri, a instalação do estande na Expointer é uma oportunidade de atualizar o esquema vacinal, especialmente para quem está em atraso com as doses de reforço. “É muito importante que a população aproveite esta possibilidade de acesso à vacina da Covid, de maneira que consigamos reduzir o número de faltantes, diminuindo a circulação do vírus e evitando casos de hospitalização e, principalmente, óbitos”, afirma.

A chefe do setor também lembra que a campanha nacional de vacinação contra a poliomielite está em curso e busca imunizar as crianças, que são o grupo mais vulnerável a contrair a doença. “Parece estar longe de nós, mas o Brasil já foi classificado como alto risco para reintrodução da pólio”, justifica Ranieri.

