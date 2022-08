Expointer Com foco no agro sustentável, BRDE terá R$ 250 milhões para novos financiamentos durante a Expointer 2022

Por Redação O Sul | 28 de agosto de 2022

Banco vai ofertar crédito para armazenagem, máquinas e projetos de irrigação. Foto: Anna Alves/O Sul Foto: Anna Alves/O Sul

A partir de recursos captados em fontes nacionais e internacionais, o que permitirá aplicação imediata, o Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE) vai disponibilizar R$ 250 milhões para novos financiamentos ao longo da 45ª edição da Expointer. Com foco prioritário em projetos voltados à sustentabilidade no agronegócio, as linhas de crédito contemplam a aquisição de máquinas e implementos e demais investimentos para o setor. O volume de recursos disponibilizados pelo BRDE será ampliado caso houver demanda maior durante a Expointer, no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio.

Como instituição alinhada aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), conjunto de metas da Agenda 2030 da ONU, o banco tem grande expectativa de ampliar os financiamentos de projetos de geração de energia no campo com fontes renováveis, além de atuar em apoio aos projetos de irrigação, situação cada vez mais presente depois dos impactos da recente estiagem sobre a produtividade no setor primário.

“Somos uma instituição de fomento e, a partir deste compromisso em favor da sustentabilidade, nosso maior foco é financiar projetos de médio e longo prazo, o que efetivamente traz impacto no desenvolvimento da economia gaúcha”, relata o diretor de Planejamento e de Operações do BRDE, Otomar Vivian. Neste sentido, acrescenta o diretor, além da aquisição de máquinas e implementos agrícolas, o banco terá linhas disponíveis também para a ampliação da capacidade de armazenagem de cooperativas e produtores rurais.

Inovação

Além de atuar com sua equipe de atendimento na Casa do BRDE, o banco estará retomando sua participação com estande na Feira de Máquinas e Equipamentos, uma iniciativa do Sindicato das Indústrias de Máquinas e Implementos Agrícolas no Rio Grande do Sul (Simers). O retorno ao pavilhão de máquinas ocorre depois de dois anos de restrições da pandemia.

Novidade da 45ª Expointer, o espaço RS Innovation Agro também contará com a presença do banco. Com o objetivo de aproximar produtores rurais das novidades tecnológicas e fomentar startups voltadas ao agro, o hub é promovido pela Federação Brasileira das Associações de Criadores de Animais de Raça (Febrac), com o apoio da Secretaria Estadual de Inovação, Ciência e Tecnologia (SICT). No local, o BRDE organiza uma atividade com a participação de equipes da Finep para abordar as linhas de financiamento ao setor da inovação, que acontece nesta quarta-feira (31), às 14h.

