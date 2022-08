O corte simbólico da fita pelo governador do Rio Grande do Sul, Ranolfo Vieira Júnior, marcou a abertura oficial do Pavilhão da Agricultura Familiar na 45ª Expointer neste sábado (01). Ranolfo percorreu os corredores e conversou com expositores do pavilhão ao lado de autoridades como prefeito de Esteio, Leonardo Pascoal, e do secretário de Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural, Domingos Velho Lopes.

A movimentação de visitantes foi intensa desde a abertura dos portões do Parque de Exposição Assis Brasil. No Pavilhão da Agricultura Familiar não foi diferente. De acordo com o chefe do Executivo estadual, o primeiro dia já deve refletir nos resultados esperados para essa edição. “A Expointer é o momento em que o estado mostra a sua vocação principal para o resto do Brasil e do mundo. A agricultura familiar, o pequeno produtor, tem um significado altíssimo nesse contexto como um todo. A subsistência dessas famílias passa por isso aqui. É altamente compensador nós encontrarmos mais de 337 expositores de todos os cantos do nosso estado”, destaca o governador.

Segundo a diretora do Departamento de Agricultura Familiar e Agroindústria (Dafa) da Secretaria da Agricultura, Pecuária e Abastecimento Rural (Seapdr), Bruna de Pelegrin, o primeiro dia foi muito positivo em relação à adesão do público. “Estamos nesse Pavilhão com muitas pessoas circulando, muitas pessoas conhecendo os produtos da agroindústria familiar. (…) O Pavilhão da Agricultura Familiar é um dos mais visitados aqui na feira, de extrema importância. Considerando o período que tivemos de estiagem no estado, o período da pandemia, com muitas restrições comerciais, esse é um momento de fortalecimento”, pontua Pelegrin.