Expointer Febrac sedia espaço inédito voltado à inovação na 45ª Expointer

Por Redação O Sul | 27 de agosto de 2022

Cão-robô é uma das atrações do RS Innovation Agro. Foto: Anna Alves/O Sul Foto: Anna Alves/O Sul

Oito hubs, dez empresas, 60 startups e mais de 100 palestrantes integram o RS Innovation Agro, espaço inédito na Expointer dedicado exclusivamente à inovação no agronegócio. Sediada na Casa da Federação Brasileira das Associações de Criadores de Animais de Raça (Febrac), a iniciativa visa divulgar as principais tendências e novas tecnologias do mercado, bem como gerar networking e potencializar negócios.

A extensa programação do hub conta com palestras, eventos, pitches de startups, reuniões e apresentações de casos de sucesso, além de lançamentos, como o dos produtos que receberão o selo Carne Premium Gaúcha, no dia 31 de agosto, e do edital Inova Agro SICT/FAPERGS, no dia 1º de setembro.

“Serão nove dias de muita inovação, com pautas desde o balanço de carbono e turismo ecológico a aplicativos de combate ao abigeato, por exemplo. Tudo que envolve o presente e o futuro, novidades que diminuem os custos dos produtores e aumentam a qualidade e produtividade no campo”, destacou o presidente da Febrac, João Francisco Wolf.

O ambiente, localizado na rua Boulevard do Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio, funcionará durante toda a feira, a partir das 9h.

